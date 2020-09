Prvým veľkým prekvapením pre divákov bolo, že známe tváre z Markízy do priestorov Slovenského národného divadla neprišli. Vedenie televízie sa totiž rozhodlo, že na živý prenos do Slovenského národného divadla svoje tváre nepustí. A to z dôvodu, aby ich chránili a zbytočne neriskovali v plnej sále. S organizátormi sa preto dohodli, že malú hŕstku svojich ľudí, ktorí sa prebojovali do úzkej nominácie, usadia v ateliéri v Záhorskej Bystrici a herci ich seriálov budú zoskupení v štúdiu, kde sa natáčajú Oteckovia. Prostredníctvom telemosta sa však pravidelne spájali s Národným divadlom. Ďalším prekvapením večera bolo víťazstvo v kategórii Moderátor/ka spravodajstva.

Z trojice Ján Mečiar, Viktor Vincze a Janette Štefánková si sošku domov odniesla práve jediná žena z trojice. A tvár RTVS neskrývala nadšenie. „Celý večer bol veľmi výnimočný a všetci vieme prečo. Pre COVID-19, ktorý nás tu už dlhšie obťažuje, patrí veľká vďaka organizátorom, pretože to mali zložité. Napriek tomu si myslím, že to celé dopadlo veľmi dobre a stihli sme to aj v dobrom čase. Moja výhra bola pre mňa veľkým prekvapením, pretože konkurencia je veľká. Blahoželám všetkým kolegom. No vnímam to ako veľké prekvapenie a záväzok robiť svoju prácu najlepšie, ako sa len dá,“ povedala nám. Rovnako pozitívne šokovaná bola aj jej kolegyňa z verejnoprávnej televízie.

Na snímke je párty OTO 2020 v Slovenskom Národnom Divadle. Moderátor Michal Hudák. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

