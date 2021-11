Prišli, zaľúbili sa a celú šou Love Island napokon aj vyhrali! Medzi Laurou a Martinom to zaiskrilo už od začiatku a do konca súťaže tvorili najstabilnejší pár. Ich city boli skutočne pravé, preto niet divu, že diváci hlasovali hlavne za nich. Ako však bude ich spoločný život vyzerať po natáčaní?

Čakali ste, že to spolu dobojujete až do finále a dokonca vyhráte?

Laura: „V prvom rade by som v živote nepovedala, že sa dostanem do nejakého Love Island, takže bol pre mňa jednak šok sem ísť, jednak sa dostať tak ďaleko a pre oboch to bolo veľké prekvapenie, že sme to dotiahli do konca a že sme vyhrali. Bolo to prekvapenie.“

Martin: „Absolútne som s niečím takým nepočítal, pretože vážne chýbalo málo k tomu a vôbec by som do Love Island neletel, takže som veľmi rád, že som sa nakoniec rozhodol, ako som sa rozhodol a letel som. A to, ako to dopadlo, je už iba čerešnička na torte.“

Šou Love Island vyhrali Martin a Laura. Zdroj: voyo

Mnohí diváci vám vyčítajú, že ste sa „prováleli" k víťazstvu, boli ste nudní a šou tam robili celkom iné páry. Čo by ste im odkázali?

Laura: „My sme sa do šou neprihlásili, aby sme tam robili šou. Jednoducho je to šou o tom, že si má človek nájsť niekoho k sebe, nejakú lásku, spriaznenú dušu. To, ako to vnímajú ostatní a diváci, to my neovplyvníme. Boli sme sami sebou a ani jeden z nás nie je taký, že by sa tam potreboval predvádzať a robiť nejaké scénky, tak to jednoducho robiť nebudeme.“

Martin: „Súhlasím s Laurou, my nie sme žiadni šoumeni, boli sme tam z iného dôvodu a sústredili sme sa na iné veci, hlavne sami na seba a nepotrebovali sme vyhľadávať nejaké konflikty alebo témy, pri ktorých by sme si robili z niekoho zábavu. V rámci možností sme sa tam nejako bavili so všetkými, ale každý nech si spraví vlastný obraz a my to úplne v pohode rešpektujeme.“

Ako budete teraz fungovať? Obdobie covidu pendlovaniu veľmi nepraje... Ako to budete riešiť?

Laura: „Je obdobie covidu a ešte je aj zima, takže veľmi sa asi nedá fungovať aktívne a myslím, že si budeme najbližší čas užívať len sami seba a v súkromí, takže nám to nejako neprekáža a pendlovať asi nebudeme tiež, pretože budem už pravdepodobne v Česku s Maťom u neho, takže nám to nejako neprekáža.“

Martin: „Presne tak. My sme sa o tom bavili pred pár týždňami, pretože už sme vedeli, čo medzi nami je a ako to vnímame, takže u nás nehrozí, že ja by som bol v Česku a Lauri na Slovensku. My budeme spolu.”

Do finále sa dostali tri páry. Medzi nimi aj Laura a Martin. Zdroj: tv markíza/voyo

Už viete, na čo výhru použijete?

Martin: „Už sme sa o tom rozprávali, pre nás osobne je to veľmi dobrý štart na nejaký náš spoločný začiatok, aj čo sa týka bývania, takže pre nás sú peniaze určite super, aby sme mohli nejakým spôsobom začať riešiť bývanie.“

K čomu sa viac prikláňate? Že ty, Martin, sa presťahuješ do Koša alebo ty, Laura, do Česka?

Laura: „Toto je úplne jasné. Tým, že ja nemám žiadne záväzky v Košiciach a na Slovensku, tak sa budem pravdepodobne sťahovať do Česka.“

Okrem peňazí ste vyhrali aj „líbánky". Ostávate teda ešte na Kanárskych ostrovoch?

Martin: „Presne tak, vyhrali sme ,líbánky‘, na ktoré sa veľmi tešíme a áno, ostávame ešte na Kanárskych asi týždeň, takže sa veľmi tešíme. Užijeme si to na sto percent.”

Veríte, že vám vzťah skutočne vydrží aj po šou?

Laura: „Áno, veríme, pretože máme dobrý základ už z vily. Dva mesiace tráviť nonstop jeden s druhým je to najlepšie, človek vtedy tak spozná toho druhého, že je to až neskutočné. A vzťah máme naozaj pevný. Takže veríme a trúfam si povedať, že vieme, že nám vzťah vydrží aj po šou.“

Martin: „Toto nie je ťažká otázka, pretože my sa tešíme na to, keď budeme môcť byť sami sebou bez kamier a budeme tvoriť a budovať náš vzťah, budúcnosť a ja sa na to veľmi teším a verím, že nám vzťah vydrží.“

