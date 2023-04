Denisa Válová a Kryštof Novák sa do povedomia ľudí dostali vďaka markizáckej šou Love Island, ktorú sa im podarilo vyhrať. Po jej skončení začali čiastočne spolu bývať a užívať si jeden druhého. Nedávno sa však objavili fámy, že dvojica sa rozišla. Aká je teda pravda?

Kryštof a Denisa získali okrem výhry v Love Islande aj jeden druhého. Zahľadeli sa do seba a aj po skončení projektu zostali spolu. Všetko nasvedčovalo tomu, že ich vzťah je harmonický. No v ostatnom čase prestali zverejňovať spoločné fotky na sociálnej sieti a mnohí si tak mysleli, že ich láske odzvonilo. Blondínka dokonca bola bez priateľa v Thajsku

Víťazi Love Island 2022 Denisa a Kryštov si užili Kanárskej ostrovy maximálne. Zdroj: VOYO

„Sme stále spolu. Ale čo vám budeme hovoriť, prešli sme si menšou krízou,“ priznal nám Kryštof, ktorého sme aj s Denisou stretli na pražskej premiére 2. série seriálu o Ivete Bartošovej. „Začali nám aj ľudia písať, prečo nedávame na sociálnu sieť spoločné fotky, no ja som bola tri týždne s mamou na dovolenke v Thajsku,“ doplnila ho Denisa.

„Naše súkromie si už strážime, samozrejme, vážime si fanúšikov, ale už bolo veľa tých správ od ľudí, tak sme opatrnejší,“ pokračoval Kryštof. „Kríza bola, ale sú veci, ktoré nechceme riešiť na verejnosti (úsmev),“ pokračovala Denisa. Páriku sa teda kríza podarila zažehnať a onedlho sa idú sťahovať. „Čaká ma sťahovanie, ak je Denisa v Prahe, sme u mňa, ono to spoločné bývanie bolo už kvázi aj doteraz. Nebolo to však o tom, že hneď sme išli spolu bývať,” vysvetlil nám Kryštof, ktorého aktuálne zamestnáva práca na Instagrame a do toho robí trénera vo fitnescentre.



