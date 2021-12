Dokázal to! Hoci bolo akýmsi nepísaným pravidlom, že SuperStar vyhrávajú na striedačku raz Slovák a raz Čech, tentoraz sa to našťastie nepotvrdilo. Suverénnym víťazom sa stal talentovaný Adam Pavlovčin, ktorý porotu po každom svojom vystúpení rozplakal, nadchol a ohúril. Čo sa dialo, keď bolo po všetkom?

Počas veľkolepého superfinále boli súťažiaci ako na ihlách. Vždy, keď všetci odspievali, sa začalo vyraďovať. Prvou, ktorá vypadla, bola Katarína Stohrová. Nasledovalo ďalšie kolo s českými a so slovenskými piesňami. Adam Pavlovčin si zvolil nádhernú pieseň od Marcela Palondera Láska, počas ktorej Monike Bagárovej padali slzy ako hrachy. Keď došlo k hodnoteniu, Paľo Habera sa v živom vysielaní nezdržal. „Slovenskí hudobníci mali potýčku s ministerstvom kultúry, lebo tí chceli dosiahnuť, aby sa na Slovensku hralo menej slovenskej hudby. Ja by som pani ministerku veľmi pozdravoval v tejto chvíli a práve po tejto pesničke, lebo táto pesnička a mnohé iné dokazujú, že nie sme úplne na h*vno. Ďakujem Adamovi, že mi to pripomenul, že nie sme na h*vno!" rozohnil sa.

Víťaz SuperStar Adam Pavlovčin a jeho extravagantné outfity. Zdroj: tv markíza

No a nasledovalo ďalšie vyraďovanie. Na treťom mieste skončil Nikolas Bitkovskij a začalo ísť skutočne do tuhého. O titul ostali bojovať už iba Adam Pavlovčin a Elizabeth Kopecká. Na pódiu sa poslednýkrát predviedli s hitmi, s ktorými zabodovali na prvom kastingu. Kopecká síce predviedla štandardne vynikajúci výkon, no keď sa Adam posadil za klavír a svojím zamatovým hlasom zaplnil sálu, už vtedy bolo jasné, že sa dívame na novú superstar. Zožal obrovský neutíchajúci aplauz a v tom momente bolo aj Elizabeth jasné, kto z nich sa bude už o pár minút radovať. Moderátorka šou Ewa Farna prišla s obálkou a vyhlásila výsledky. Novou superstar sa stal Adam Pavlovčin!

„Celý finálový večer bol úplne iný. Nikto nevedel, či ide ďalej alebo vypadne. Celé sa to zbehlo veľmi rýchlo. Som rád a som veľmi šťastný, že to celé zafungovalo. Som veľmi vďačný, že to ľudia prijali a zvolili si ma za superstar. Je to pre mňa známka nejakého progresu našich dvoch národov,” povedal nám Adam, ktorý mal však obavy z toho, že nemôže vyhrať možno z toho dôvodu, že na rade je český súťažiaci. Predsa len. Za posledné roky to bolo akýmsi pravidlom, že raz zvíťazil Slovák, potom Čech a tak to išlo dokola. No a víťazkou uplynulého ročníka bola Slovenka Barbora Piešová. „Zrušil sa tento reťazec – Česko, Slovensko, Česko, Slovensko… Aspoň sa potvrdilo, že hlasovanie je naozaj spravodlivé,” tešil sa Adam, ktorý svoje víťazstvo aj patrične oslávil.

„Nešiel som ani do postele. Bola oslava, jasné. Počas celej súťaže som sa snažil ostať čo najzdravší, takže som sa vyhýbal všetkým oslavám a veľkým zhromaždeniam a, samozrejme, aj alkoholu, takže už teraz som nemusel, už nemusím budúci týždeň spievať, takže som si doprial aj nejaké to vínko. Oslavovalo sa s produkciou, s celým tímom, so súťažiacimi, takže sme boli všetci spolu,” dodal.

Paľo Habera poslal víťazovi varovné slová. Zdroj: tv markíza

Víťaza však Pali Habera poriadne schladil. ,,Novej SuperStar prajem, aby jej vybrali mikrofón čo najšetrnejším spôsobom a trpezlivosť, pretože po takej výhre si človek môže myslieť, že na druhý deň, keď sa zobudí, všetko pôjde ľahko, ale opak je pravdou. Tam sa začína bod zabúdania… Na druhý deň ráno. A to, aký je ten bod zabúdania, kam až dospeje, záleží len od samotného toho človeka, ktorý buď tie otvorené dvere otvorí ešte viac alebo zostanú zavreté,” povedal pre Markízu.

