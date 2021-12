Na začiatku ich bolo 12. Amatérski cukrári sa každú nedeľu museli popasovať s rôznymi výzvami a často prekonať aj samých seba. Na konci ich sladké výtvory hodnotili dve skúsené porotkyne. Profesionálne cukrárky Jožka a Petra. Diváci si šou okamžite zamilovali aj kvôli tomu, že nešlo iba o zábavnú, ale hlavne poučnú reláciu, žiadne osočovanie a urážanie sa navzájom. Program, v ktorom boli súťažiaci priateľskí, milí, ústretoví, pripravení pomôcť si. A hoci každý zo súťažiacich predviedol fantastickú prácu, víťazom sa mohol stať iba jeden. A tým je Miroslav Miňo Macuľa (39). ,,Po vyhlásení víťaza to bol najskôr šok, pretože som to nečakal. Spočiatku som tomu neveril, vlastne dodnes tomu nemôžem uveriť. Keď ma začali Lucia s Alenkou objímať, až vtedy mi to docvaklo, ale dosť málo si z toho pamätám, keďže to boli neskutočné emócie. Hneď som si spomenul na starkú a vlastne vďaka tomu, že má viedla k pečeniu, som sa mohol stať víťazom. Starká s mamou boli pri mojich začiatkoch,” priznal nám Miňo, ktorý sa stal miláčikom divákov.

Miňo Macuľa sa stal víťazom Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

A hoci už na začiatku šou bolo povedané, že víťaz žiadnu finančnú výhru nezíska, ale výhrou bude prestížny titul Majstra amatérskych pekárov a cukrárov, mesačná stáž u hviezdnej cukrárky Natachy Pacal, tanier a mixér, diváci sa pýtajú, prečo nebola súčasťou výhry aj nejaká finančná odmena. ,,Vyhlasovanie výhercu nebolo nič moc a o tých cenách ani nehovorím. Nejaká misska sa prejde párkrát po pódiu a dostane stokrát viac za nič,” napísala diváčka Dani. ,,Jediné, čo ma mrzí, že vyhral mixér a mesačnú stáž. Ak ide o tak úspešnú súťaž, víťaz si zaslúžil aj nejakú finančnú odmenu. V šou Farma vyhral 75- tisíc eur a tu mixér. Víťaz si zaslúžil určite aj niečo na účet,” pridali sa ďalší.

Finále šou Pečie celé Slovensko. Na snímke víťaz Miňo. Zdroj: rtvs

Táto šou spôsobila obrovský ošiaľ aj v susedných Čechách. V roku 2020 sa víťazkou prvej série Peče celá země stala Petra, ktorá vyhrala 100 tisíc českých korún (cca 3 900 eur) a poukaz na kuchynské výrobky v rovnakej hodnote. Samotný Miňo to však vníma úplne inak. "Ja som nešiel do súťaže s tým, že tam vyhrám nejakú cenu. Išiel som tam s tým, že sa zabavím a niečo sa naučím. Ani som nepredpokladal, že sa tam niečo vyhrá. Aj mne viacerí ľudia povedali, že v iných reality šou sa ľudia váľajú a dostanú peniaze a tu to bolo inak. Asi to tak celé vyplýva z toho formátu. Nepoviem, že by ma to nepotešilo, ale ja som tam kvôli peniazom nešiel. Som rád, že mám u Natachy mesačnú stáž a dostal som aj robot. Tuším v Čechách víťaz dostal nejaké peniaze, u nás to bolo inak. Ja som ale aj tak rád. Veľa vecí som sa naučil a spoznal som skvelých ľudí. Išiel by som do toho opäť, dalo mi to veľa," povedal nám víťaz.

