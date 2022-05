Kráľom tanečného parketu sa stal fenomenálny Ján Koleník, ktorý z kola na kolo predvádzal lepšie a lepšie vystúpenia. Pri pohľade na neho dámy ledva lapali po dychu a páni by okamžite brali, aby dokázali to, čo on. Prečo však zahviezdil až teraz? Herec nám prezradil dôvod, prečo v minulosti účasť v Let´s Dance odmietal.

Keď Markíza zverejnila mená, kto všetko zahviezdi v tohtoročnej sérii Let´s Dance, bolo jasné, že Ján Koleník bude patriť medzi favoritov. V minulosti sa totiž profesionálne tancu venoval. No nikto si zrejme nemyslel, že bude z kola na kolo podávať doslova nadpozemské výkony. Keď sa prvýkrát objavil na parkete a zatancoval dokonalú čaču, ľuďom padli sánky. Celá sála bola na nohách a fanúšikovia sa už nevedeli dočkať, čo predvedie nasledujúcu nedeľu. Našli sa však aj neprajníci, ktorí neustále dookola omieľali, že je to nefér a Koleník tam nemá čo robiť. Tým Janko pravidelne v živom vysielaní nepriamo odkazoval, že aj pre neho je to drina a množstvo tancov nikdy v živote netancoval.

Ján Koleník s Vandou Polákovou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CclCnDrKoql/

Do finále sa napokon prebojovali Ján Koleník, Zuzana Kubovčíková Šebová a Adam Bardy. A hoci všetci predviedli skvelé vystúpenia, Ján Koleník akoby sa zakaždým premenil na svetového Freda Astaira. Po každom jeho tanečnom vystúpení ľudia v sále postojačky skandovali, kričali, jasali, ochkali a tlieskali. Nikoho zrejme neprekvapilo, že jasným kráľom tanečného parketu sa stal práve on a kráľovnou jeho tanečná partnerka Vanda Poláková. „Sme veľmi šťastní a unavení, ale eufória trvá a je to krásne. Zažili sme nádherné obdobie. Vložili sme do toho veľa energie, sily a veľa úprimnosti. Sme radi, že to oslovilo aj divákov a že sme si spoločne pomohli prežiť ťažšie obdobie," povedal nám po vypnutí kamier Koleník.

Ján Koleník v roku 1998, keď sa tancu venoval profesionálne. Zdroj: Instagram Ján Koleník

S výberom partnera bola Vanda nadšená. „Tá prvá čača nastavila latku vysoko a potom sme už len išli. Musím sa priznať, že nás to veľmi bavilo. Janko je úžasný človek a aj tanečník a nemohli mi vybrať lepšieho partnera. Som veľmi rada a šťastná, že som si túto šou mohla zažiť práve s ním,” nešetrila slovami chvály. Paradoxne, keďže s manželom žijú v Amerike, dovtedy netušila, kto Koleník vôbec je. „Keď mi povedali, že budem tancovať s Jánom Koleníkom, musela som si ho vygoogliť a pozrela som si jeho herecké úlohy a nemohla som uveriť tomu, že mi vybrali práve jeho. Bola som nadšená a veľmi som sa tešila," priznala.

Víťazi Let´s Dance Ján Koleník a Vanda Poláková. Zdroj: MATEJ KALINA

Pre oboch bude však skok do reality poriadne šokujúci. „V pondelok to bude veľmi smutné a bude to istý druh prázdna. Táto povinnosť z denného režimu vypadla. Nielen náročná povinnosť, ale aj taká príjemná. Veľmi mi bude chýbať stretávanie sa s ľuďmi, ktorých som tu spoznal, s ktorými som spolupracoval. Budú nám chýbať aj tieto nedele a aj stretnutia s divákmi a tá ich energia. No život ide ďalej. Ja si však myslím, že sa určite ešte stretneme," pokračoval Janko s tým, že tanec zo života však určite vytesniť nechce. „Nikdy nehovor nikdy. Držím sa tohto pravidla. Ja som tance vždy miloval a tanec milovať aj budem. Ak niečo príde, tak idem do toho," povedal Janko.

Mnohým však vŕtalo hlavou, keďže z doterajších sérií bol Koleník jednoznačne najlepší, prečo sa objavil až v tej siedmej. „Povedal som si, že už som dosť starý na to, aby som si to skúsil. Lebo kebyže som starší, tak už by to nemuselo byť na tom parkete elegantné. A ani telo by mi na to už neodpovedalo dobre. Preto som rád, že teraz prišla táto chvíľa a príležitosť. Tu a teraz. Naozaj som neváhal,” dodal.

Prečítajte si tiež: