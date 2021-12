,,Volám sa Mesut a prišiel som vyhrať Farmu 13," povedal vo svojej videovizitke na začiatku šou. A podarilo sa mu to! No kým minulý rok sa traja finalisti Xénia, Lukáš a Heňo vopred dohodli, že si výhru rozdelia, tentokrát k žiadnej dohode nedošlo.

Trojica finalistov bola po celý čas vo svojej šatni a pripravovali sa na dôležitý večer. No kým minuloročná trojica Xénia, Lukáš a Heňo sa vopred dohodli, že si výhru podelia, v tomto prípade to tak nebolo. „Ja som sa ozval, či sa nechceme nejako dohodnúť a porozprávať o výhre. Navrhol som, že druhý a tretí dostane 10-tisíc eur, do finále by sme išli bez stresu a prvý dostane 40-tisíc eur. To je slušná výhra, lebo čistých je 60-tisíc eur. Ale keď som napísal Evke, najprv mi neodpísala a potom odpísala, že má veľa roboty. A Mesut ma poslal kade ľahšie,” povedal nám Dávid pár hodín pred finále.

Dávid nedostane z výhry vôbec nič. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Výhra je 75-tisíc eur, vieme, že je to 60. Dávid aj Evka sa chceli deliť, ale ja som športovec telom aj duchom, som zvyknutý ísť all in. Keď chcem mať poriadne zapálenie, tak jednoducho som to odmietol. Keď som celú Farmu tvrdil, že som to išiel vyhrať, ja som tu po 10-tisíc eur neprišiel. To sa môžem vrátiť domov rovno s holou ri*ou. Beriem buď všetko, alebo nič,” netajil sa Mesut. A vyplatilo sa mu to. Hoci bol stav neustále vyrovnaný, o víťazovi napokon rozhodol posledný vedomostný kvíz. A aj keď v ňom najprv viedla Eva, všetci traja boli už ku koncu na rovnakej úrovni a rozhodnúť mala posledná otázka. „Koľko kilogramov bronzu ste použili na zvon?" opýtala sa ich Evelyn. A práve Mesut ako jediný tipol správne 35 kg a stal sa absolútnym víťazom.

Víťaz Farmy 13 Mesut. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Nechcel som sa deliť preto, že som si veril. Ani s Natáliou žiadne delenie nebude, vezmem ju niekde na peknú dovolenku a to je všetko," povedal nám Mesut po svojom víťazstve.

