To, že Virgínia má mať v Bratislave frajera, Tomášovi povedala Diana krátko po tom, čo ju zo šou vyradil. „Dávaj si pozor na to, čo je Virgi zač, pretože od prvých dní som počúvala len to, ako je zamilovaná do nejakého chlapca, ktorého má v Bratislave,“ povedala mu a Tomáš ostal ako obarený. Štáb ju dokonca prichytil pri tom, ako s niekým tajne volá a telefonát končí slovami „teším sa už na teba a najviac ťa ľúbim“.

Diana mu povedala veci, z ktorých ostal v totálnom šoku. Zdroj: TV Markíza

Tomášovi to vírilo hlavou a na Virgíniu sa začal tajne pýtať ostatných dievčat. Najviac na ňu nakydala Mirka. „Viem, že rieši tehotenský test a má nejakého kamaráta. Nemyslím si, že človek, ktorý je dva týždne predtým, ako odíde sem, schopný byť na dovolenke so svojím bývalým frajerom a teoreticky tam splodiť dieťa a potom prísť sem a tváriť sa, že chce získať tvoje srdce… že taký človek môže byť vyrovnaný so svojím životom,“ povedala mu.

Tomáš Virgi neveril, že ohľadne frajera v Bratislave hovorí pravdu. Zdroj: TV Markíza

Následne túto tému otvoril priamo pred Virgíniou. „Chceš mi niečo povedať?“ opýtal sa jej pred všetkými. Keď sa Virgi dozvedela, že o nej dievčatá hovoria, že po rozchode s frajerom má mať doma niekoho nového, ostala v totálnom šoku. „Nemyslíš vážne! To je úplná hlúposť!“ reagovala prekvapene. „Ja nič neskrývam, som sama, posledný mesiac som mala kamoša, ktorý mi hovoril ‚kámo‘ a ‚brácho‘. A ja jemu tiež,“ bránila sa Virgínia, no Tomáš sa netváril, že by jej veril. Nato sa postavila a oznámila, že v takom prípade už nemá v šou čo robiť. Keď za ňou Tomáš dobehol do vily, situácia sa ešte vyostrila. „Keď mi neveríš, tak sa na to vykašlime a ja idem domov,“ povedala mu. „Zachovala sa dosť nefér. Nielen voči mne, ale aj voči ostatným dievčatám,“ zahlásil Tomáš. „Tak čo, idem sa baliť?“ opýtala sa na rovinu Tomáša. „Asi áno,“ vôbec ju nepresviedčal a dodal, že jej skrátka neverí. Zbalila si kufre a zo šou odišla.

A ako sa to celé skončilo? Po odchode Virgi vyšlo najavo, že kompromitujúci telefonát nebol so žiadnym frajerom, ale s jej mamou. Dokonca sa na Instagrame aj jej kamarát Noro vyjadril. Povedal, že telku vôbec nepozerá a v tom čase s Virgíniou už nebol a ani s ňou nevolal.

Prečítajte si tiež: