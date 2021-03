Manželia Adela a Viktor Vinczeovci sú za každú zábavu. Počas víkendu fanúšikov potešili zrecyklovanou fotkou, na ktorej sa zahrali na Mekyho Žbirku a Mariku Gombitovú. Spevák na to ihneď reagoval.

Podoba by tam naozaj aj bola. „Peknú nedeľu želajú zrecyklovaní Meky a Marika,” napísal Viktor k vtipnej fotke, ktorú hneď okomentoval aj samotný Miro Žbirka. „Kde si zohnal tie okuliare?” zisťoval Meky.

Viktor prezradil viac o vzťahu s Adelou. Zdroj: Instagram.com/@viktorvincze

„Čo okuliare, ale ten pulóvrik,” ozvali sa so smiechom fanúšikovia. „Ten mi ukradol,” zaklincoval to Žbirka. Neskôr sa však ozvali ďalší s tým, že táto dvojica by sa skôr mala volať ako Meky a Peter Nagy.

