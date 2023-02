Adela Vinczeová (42) patrí medzi naše najlepšie moderátorky. Vie vždy pohotovo reagovať, je vtipná, spontánna, no jednoducho jednotka. Občas sa zahrá aj na modelku, ako tomu bolo aj nedávno.

Na obrazovkách je Adela Vinczeová vždy upravená, no v súkromí si potrpí na prirodzenosť. No moderátorka nemá problém ukázať sa na verejnosti aj bez štipky mejkapu. A robí to pomerne často. Adela komunikuje s fanúšikmi na sociálnej sieti cez profil jej relácie Trochu inak. Každý deň pridáva rôzne fotky, vtipné videá a verejnosť informuje, čo chystá.

Adela Vinczeová nedávno moderovala v šatách ako na karneval. Išlo však o dizajnérsky kúsok od slovenskej návrhárky Martiny Ďurikovič. Zdroj: Instagram Adela Vinczeová

Najnovšie tam ukázala, že sa na chvíľu zahrala na modelku pre istú značku oblečenia. Vinczeová pózovala v svetlomodrom kabáte a v oversize nohavicovom kostýme s rozopnutým sakom, pod ktorým nemala blúzku či tričko. Moderátorka tak celému „svetu” ukázala béžovú podprsenku. Adela, čo tak nabudúce bez toho saka?