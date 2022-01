Koniec roka patril na Markíze zábavnej Chart Show v špeciálnom vydaní „Exkluzívny Silvester”. „Sledujte dnes (na Silvestra, pozn. red.) Chart Show, pretože budeme spomínať na najlepšie momenty SuperStar, z relácie 2na1, ale aj zo samotnej Chart Show. Budú sa žrebovať aj peniaze pre niekoho, všetko tam bude také príjemné aj s Mariánom Čekovským, s Ďurom Čurným, Danom Danglom a so mnou a s vami,” lákala Vinczeová vo videu na markizáckom profile na Instagrame. Vtedy ešte diváci ani len netušili, čo si Adela pre nich pripravila.

Moderátorka je už notoricky známa typickými hláškami a rôznymi vtipnými komentármi. Keď však prišiel na scénu Čekovský, aby zaspieval známy hit od IMT Smile, ani on zrejme netušil, čo nastane. Krátko na to, ako Marián začal spievať, Adela si zrazu zmyslela, že vylezie na jeho klavír. V dlhej zlatej róbe si po celej dĺžke klavíra ľahla rovno pred neho. V určitý moment to vyzeralo, akoby si pomýlila reláciu s nočným kabaretom. Aj aj keď mala v pláne pôsobiť zvodne, veľmi sa jej to nepodarilo. V závere to zaklincoval Dangl, ktorý sa tiež vyštveral na klavír...

