Manželia Viktor a Adela Vinczeovi si takto december určite nepredstavovali. Kým ostatní nasávajú atmosféru blížiacich sa Vianoc, oni bojujú s koronavírusom. Moderátora od víkendu trápia vysoké horúčky a nevládze ani vstať z postele. Zaujímavosťou však je, že jeho kolegovia z Televíznych novín, ktorí s ním boli ešte vo štvrtok v kontakte, veselo chodia do práce.

Adela Vinczeová a jej kolega Dano Dangl mali pozitívne testy na koronu uplynulý štvrtok. Presne v deň, keď Viktor Vincze večer moderoval po boku Márie Chrenekovej Pietrovej Televízne noviny. V ten deň s ním okrem blondínky prišli do úzkeho kontaktu aj šporťák Peter Varinský a rosnička Katarína Kulová. Po informácií, že Adela má koronu, jej manžel po správach upaľoval okamžite domov a odvtedy sú spolu v domácej karanténe. Viktorovi hneď na to robili dva testy, ktoré mu vyšli negatívne. No už v sobotu na sociálnej sieti priznal, že sa začína cítiť zle a v nedeľu zverejnil, že má vysoké horúčky. Spočiatku 39,5 a neskôr až 40-ky.

Viktora Vinczeho trápia vysoké horúčky. Zdroj: Instagram

Napriek všetkému, prekvapivo Varinský do karantény neputoval a od 5. decembra je stále na obraze v Športových novinách. Rovnako aj rosnička Kulová bola v pondelok v práci a diváci ju videli v Počasí. Jediná Pietrová sa od stretnutia s Vinczem v Markíze neobjavila. Ako to celé vysvetľuje televízia? "Viktor Vincze bol aj po nakrúcaní Televíznych novín vo štvrtok ešte raz testovaný PCR testom s negatívnym výsledkom. Televízia je, pochopiteľne, v dennom kontakte so svojimi pracovníkmi a postupuje podľa zavedených prísnych pravidiel."