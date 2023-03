Keď pred rokmi Adela Vinczeová tancovala v Let´s Dance, táto slávna zdvíhačka jej vyšla. Ale ako povedala, za to vďačila tanečníkovi a jej expriateľovi Petrovi Modrovskému. ,,Peťo mal tú výhodu, že on je schopný dvihnúť hocikoho. My sme to zažívali na žúroch, išiel okolo nejaký Brit oslavoval rozlúčku so slobodou a urobil s ním dvíhačku. Takže Peťo by zdvihol naozaj hocikoho," smiala sa v živom prenose Let´s Dance Adela. ,,Zdvihol by aj mňa?" zabrdol do nej manžel Viktor Vincze. A v tom momente porote už viac nebolo treba. Začali volať na Petra, aby prišiel zo zákulisia na parket. Do pár sekúnd sa už objavil, vyhrnul si rukávy a... Viktor to skutočne skúsil. Celé Slovensko už asi vie, ako to dopadlo. Zdvíhačka nevyšla a Adela svojím famóznym humorom poznamenala: ,,Uzavrime to, Peťo mal pekný zážitok. Aspoň niekto z nášho mu ponúkol, že mal nos medzi prsiami."

Nedalo im to. Po živom prenose sa Viktor a Peťo stretli v zákulisí a... Zdvíhačka im vyšla! Zdroj: Instagram viktorvincze

Viktorovi to ale nedalo... Keď sa skončil priamy prenos, v zákulisí to s Petrom skúsili znova. ,,Ďalší pokus. Akože fakt to nikdy nedáme!?" napísal Viktor ironicky, pretože... Sa im to naozaj podarilo!