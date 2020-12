Manželia Adela (40) a Viktor (29) Vinczeovci od víkendu bojujú s koronou. Moderátor pravidelne informuje o svojom ťažkom stave, zverejňuje fotky z postele či manželku v mastných vlasoch. A práve to nahnevalo bývalú jojkárku, ktorá si do markizáka verejne kopla.

Pozitívny test na koronu mala najprv Adela, o pár dní už aj Viktor. Manželia sú tak v domácej karanténe, odkiaľ Vincze stihol zverejniť niekoľko fotiek, ako to u nich vyzerá. Neváhal ukázať Vinczeovú v mastných vlasoch, ako dojedá zvyšky z chladničky, a v nedeľu ,,cvakol“ aj teplomer. ,,Vitaj a neublíž mi,“ napísal a ukázal všetkým hodnotu 39,5.

V pondelok už na jeho profile na sociálnej sieti svietil ďalší záber. Tentoraz ako leží nevládny v obývačke. „Na terase vonku vidno vianočné sviečky. V sobotu som ich nestihol rozmotať, lebo ma večer začali tlačiť pľúca. V nedeľu teplota rovno vystrelila nad 40 stupňov. Paralen ju stlačí len na 38, no o dve hodiny je zakaždým späť. V noci šialená zimnica. Aby som bol schopný zaspať, musel som si ľahnúť v čiapke. Prvá teplota po zobudení - 40,1, už nastupuje aj hrdlo. Minimálne počas svojho dospelého života si takýto stav nepamätám a očividne mi nepomohli ani ranné ľadové sprchy. Vraj choroba starých, obéznych a s inými diagnózami. Dobre teda,“ opisoval svoj priebeh choroby, čím chcel s dobrým úmyslom otvoriť oči všetkým, ktorý koronu stále spochybňujú. No poriadne si to od niektorých zlízol.

Manželia Vinczeovci bojujú s koronou. Zdroj: instagram Viktor Vincze



Mnoho ľudí mu prialo skoré uzdravenie, no našli sa aj takí, ktorí jeho správanie skritizovali. Medzi nimi aj bývalá jojkárska redaktorka Ivana Šišková, dnes už Dragúňová. Tá je známa z relácií Črepiny plus či Top Star.

„Práve som si čítala článok o tom, že už aj Viktor Vincze má covid... A stihol sa tým pochváliť na sociálnych sieťach. Ukázal teplomer, ktorý ukazoval 39,5. Neprajem mu, aby toľko niekedy aj v skutočnosti mal. Lebo keby mal, neudržal by v ruke ani mobil. Prajem si, aby sa toto šialenstvo skončilo a prestali sa doň zapájať ľudia, ktorí ho, naopak, môžu zmierniť,“ napísala na Facebooku.

„Som asi divná, ale keď som bola chorá ja, ani len viečka som nevládala otvoriť. Nieto ešte fotiť sa a písať statusy, nech všetci vidia, ako hrozne mi je. Lenže tu už nejde o to, že on sa rád prezentuje. Potrebuje PR, ale napísať, že mám 39,5 a ,vitaj, covid´, tak práve to je choré a mne osobne to pripadá práveže nedôveryhodné... Ale možno znáša vysoké horúčky dobre,“ reagovala ďalej v komentároch. ,,Ospravedlňujem sa, neviem, kto je pani Šišková. Ale pokojne by som si s ňou pobyt na lôžku vymenil,“ reagoval nám Vincze.

Naopak, Viktorova kolegyňa Zlatica Švajdová Puškárová sa ho zastáva. ,,Myslím si, že dobre robí, keď o tom informuje. Netreba to podceňovať. Je to dobrý dôkaz toho, že tá korona si nevyberá. Človek musí byť ostražitý. Je to tak, že teraz je dobre vidieť, že to môže lapiť aj mladého človeka, a že aj oni to nemusia hravo zvládať,“ reagovala Zlatka.

