Vincze síce pravidelne robí osvetu na rôzne závažné témy ako životné prostredie, recyklácia, verejná doprava, no fanúšikom ponúka aj nahliadnuť do súkromia. Adelu už niekoľkokrát vykreslil v nelichotivých pózach, ale ona vždy vopred súhlasí s tým, že to môže zverejniť. Tentoraz ju vyfotil v župane pri sude s dažďovou vodou, kde má asi najhorší výraz, aký kedy mala. No to nebolo všetko.

Viktor zverejnil aj takéto zábery Adely. Zdroj: Instagram

„Rázovité pracovníčky tu zachytávajú dažďovú vodu a jazdia na ekologických dopravných prostriedkoch,” napísal k záberom, pričom zverejnil ako jeho manželka „odlieta” na metle. Niektoré zábery by si skutočne mohol odpustiť, no markizák tak opäť dokázal, že obaja nemajú problém vystreliť si zo seba...

Anketa Myslíte si, že Viktor to s Adelinými fotkami už preháňa? Áno 82% Nie 18% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

