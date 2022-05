Historicky prvými víťazmi šou Dom snov sa minulý rok v októbri stali manželia Kristína a Milan z Bratislavy. Vo finálovej disciplíne s pohármi sa im totiž podarilo poraziť svojich súperov Moniku a Lukáša. „Ja si to ešte stále úplne neuvedomujem. Podľa mňa až na druhý deň budem z toho úplne hotový. Som aj teraz, ale na druhý deň si poviem, že som vyhral dom. Sme v šoku,“ tešil sa Milan. Rovnakú eufóriu prežívala jeho manželka Kristína. „Ja mám pocit, že si to uvedomím až o týždeň. Všetci na mňa začali skákať, tak vtedy mi to tak došlo, že áno, vyhrali sme. Ale keď som sa už upokojila, tak tomu stále neverím. Mám v sebe pocit, aký som v živote nezažila. Každý deň človek nevyhráva dom. Ale som najšťastnejšia na svete,“ skákala od radosti Kristína.

Následne od staviteľa dostali kľúče od svojho vlastného kompletne zariadeného domu s pozemkom a upravenou záhradkou. Domček, ktorý vyhrali, bol nielen hodnotný, ale aj veľmi útulný. Očakávalo sa, že v novom hniezdočku lásky bývajú už viac ako pol roka a užívajú si jeden druhého. No všetko je inak. Do redakcie sa nám ozval pán Peter, ktorý šou sledoval. Bol zvedavý, ako sa rodinke darí, no keď sa prišiel na dom pozrieť, bol prázdny a neobývaný. Ešte väčším prekvapením bol fakt, že majiteľmi domčeka vo Veľkom Grobe sú podľa katastra režisér Peter Núñez s manželkou Oľgou. Ako je to možné?

„Vo Veľkom Grobe sme čakali na vodovodnú prípojku, lebo bola veľmi náročná. Bola to aj veľmi zložitá stavba. Vodovodnú prípojku spravili asi pred tromi týždňami, takže potom budeme môcť dom skolaudovať. V okamihu, keď ho skolaudujeme, z firmy ho prepíšeme na majiteľa, na výhercov. My sme len čakali na stavbu vodovodnej prípojky, trvalo to pár mesiacov. Tým sa to celé natiahlo,“ povedal nám režisér. „Ešte len pre pár týždňami sa pripojila voda, bolo to technicky zložité. A v okamihu, keď sa pripojila voda, chceme, aby to bolo skolaudované, hneď potom to dáme prepísať. No neskolaudovaný dom sme nechceli prepísať. Verím, že do mesiaca to bude prepísané. Ale viete, ako fungujú úrady, úplne to neviem garantovať. Teším sa, kedy sa ja ako firma zbavím domu a prepíšeme ho na výhercu,“ dodal Núñez.