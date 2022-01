Vilo Rozboril v ŠOKU: Roky pomáha ľuďom, no TOTO od fanúšikov NEČAKAL! Vykričali mu TIETO VECI ×

Moderátor Vilo Rozboril pomáha ľuďom už dlhé roky. Najprv to bolo v relácii Modré z neba a v čase, keď prestúpil do jojky, si jeho srdcovka zmenila názov na V siedmom nebi. Za všetko, čo pre mnohé rodiny s ťažkým životným osudom spravil, si vyslúžil prezývku anjel bez krídel. Teraz však ostal nemilo prekvapený. Skalným fanúšikom oznámil novinku, no nečakal, koľko negativity a zlosti sa na neho zosype!