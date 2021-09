Dlhé roky ste natáčali iba V siedmom nebi. Aké to bolo začať pracovať na novom projekte?

Ja som za posledných možno 24 rokov moderoval aj autorsky pripravil toľko televíznych projektov, že začínať pre mňa s ďalším novým je pre mňa veľmi prirodzená vec. Napätie, trochu nervozita, ale v zásade radosť z toho, že s kolegami, ktorých si vážim, pripravujeme spoločne pre divákov niečo, čo verím, že sa im bude páčiť.

Na čo všetko sa môžu diváci tešiť?

Na veľa romantiky, pretože v súťažiach sú zaľúbené páry, ktoré majú pred našimi zrakmi zásnuby a niektorí i svadby. Na veľa súťažného napätia a musím povedať, že v istých okamihoch až extrémne silného. A azda aj na zábavu, lebo všetci súťažiaci sú mladí a zábava k nim neodmysliteľne patrí.

Bude to mať niečo spoločné s reláciou V siedmom nebi?

Tieto dva projekty by som vôbec neporovnával. V siedmom nebi je projekt, ktorý má v niečom až charitatívne prvky a rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi, sa snažíme pomôcť bezpodmienečne. Dom snov je súťaž. A veľmi napínavá súťaž. Áno, na konci je tiež obdarovanie v podobe viacerých domov, ktoré spolu so staviteľom Miťom Stanom staviame po celom Slovensku, ale tie domy si páry musia vysúťažiť a verte, naozaj sa riadne namakajú. Veď to diváci uvidia.

Riešili ste tento projekt aj doma so Sandrou? Pomáhala vám nejako?

So Sandričkou sa, samozrejme, úplne prirodzene radím. Fandí mi a nápad na Dom snov sa jej veľmi páčil. Základná rada, ktorú mi dala: „Nebuď príliš bláznivý a ‚neuleť‘. Na obrazovke ťa mám radšej, keď si trochu vážnejší“. No nie som si istý, či som ju úplne poslúchol (smiech).

Bolo niečo, čo vás počas natáčania zaskočilo, prekvapilo?

Najextrémnejšie je pre súťažiacich počasie. V júli, keď sme nakrúcali na východe, bolo 33 stupňov v tieni, súťažiaci celý deň makali na slnku a lialo z nich ako z krhly, to boli až predkolapsové stavy. Ale odhodlanie, ktoré do toho dali, vždy zvíťazilo. Musím povedať, že všetky páry sú veľmi sympatické a naozaj sa v programe neobjaví jediný človek, pri ktorom by si diváci povedali: „Preboha, a týchto ‚týpkov‘ ste vybrali do súťaže o dom?“

