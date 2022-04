Adela a Viktor sa dali dokopy v septembri 2016. Do oka si padli na svadbe Adelinho kamaráta Mateja Sajfu Cifru, ktorý si na zámku v Česku bral Vinczeho vtedajšiu kolegyňu z Markízy Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú. Obaja boli v tom čase single a počas večera nastal moment, keď si Viktor sadol vedľa Adely a už sa od nej do rána nepohol.

V kúpeľni Adely a Viktora. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbFm5_0KyW5/



Manželia o necelé dva mesiace oslávia už piate výročie sobáša. Ich začiatky však boli poriadne zábavné. Prvý vážny bozk si dali už pár hodín po svojom zoznámení, na Sajfovej svadbe. Adela podľa jej slov najprv vôbec nevedela, koľko má Viktor rokov. To sa vraj dozvedela až týždeň po ich zoznámení. Ich prvé stretnutie bude na pretrase aj v zábavnej šou 2 na 1, ktorá bude tentoraz o Viktorovi Vinczem. Dana Dangla zaujímalo, ako svoju lásku oznámili rodičom. Dobrovoľne to rozhodne nebolo. „Ja si nepamätám, ako sa to dozvedeli,“ zahlásil Vincze.



„Ja si to pamätám! Omylom si niečo urobil! Poslal si omylom fotku tvojej mamine,“ doplnil ho Dangl a vtom markizákovi doplo, ako to bolo. „Ty si tú fotku dala vytiahnuť na plazmu?” zháčil sa Viktor, ktorý si v sekunde uvedomil, že ju teraz uvidí celé Slovensko. „Je to problém?“ opýtala sa ho Adela a spomínaná fotka už svietila za ich chrbtami na veľkej obrazovke. „Nič netušíte, ste matkou tohto muža (Vinczeho, pozn. red.) a toto dostanete do mobilu. Je to zaujímavé oznámenie rodičom,“ povie Dangl. A teda nešlo len o nejaký bežný záber. Dvojica je na fotke v kúpeľni, ako si obaja umývajú zuby a Adela má na sebe iba telovú podprsenku. Celé Slovensko tak uvidí fotku, ktorá mala ostať v utajení. Reláciu 2 na 1 uvidíte už vo štvrtok od 20.30 hod. na Markíze.



Prečítajte si aj:

Veronika Ostrihoňová prvýkrát UKÁZALA tehotenské BRUŠKO!



Schudnutá Poláková zmenená na NEPOZNANIE: A to BRUCHO!



Spevák Tomáš Bezdeda s novou ŽENOU: Našiel tú pravú?



Jorge González z Let´s Dance: Aha, ako VYZERAL pred 37 rokmi