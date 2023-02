Spomínané lietadlo spadlo medzi obcami Trenčianske Stankovce a Beckov. Na palube boli štyria muži. Ani jednému už záchranári, žiaľ, nedokázali pomôcť. Medzi obeťami bol aj skúsený pilot, pod ktorého „krídlami” sa nedávno učil za pilota aj Vincze. Ten je z tragédie stále otrasený. O smutnej udalosti sa rozpísal na svojom profile na Instagrame.

„Pravý dôvod, prečo som sem sedem mesiacov nič nepridal, lebo som sa učil teóriu dopravného pilota. Takmer každý deň, celé mesiace, niekedy od rána do noci, aj mnoho dní za sebou. Popri práci, popri dovolenke, popri blízkych, kamarátoch, vzťahu a už aj popri dieťati. 13 šialených predmetov, tisícky otázok, zákernosť formulácií, navyše v angličtine. Je to tá najťažšia vec, akú som kedy v živote študoval, v piatok som ju na Dopravnom úrade pokoril poslednou 13. skúškou,” zveril sa Vincze na sociálnej sieti.

Pri obci Trenčianske Stankovce v okrese Trenčín havarovalo v stredu 22. februára 2023 motorové lietadlo, nehodu neprežili štyria ľudia. Zdroj: Radovan Stoklasa

Viktor si však tento úspech užíva v poriadne smutnom duchu. „Cítim obrovskú úľavu, zároveň je to však víťazstvo s trpkou príchuťou. Štúdiom ma totiž sprevádzal jeden z najskúsenejších inštruktorov a pilotov, muž, ktorý ma skúšal pri získaní licencie súkromného pilota. Kamarát Majo Oravec tragicky zahynul pri Trenčíne. Jemu by smerovala jedna z prvých správ, že sa mi to podarilo,” netají sa Viktor, ktorý sa stále nevie spamätať z tragickej leteckej udalosti.

„Hoci stále nemôžem uveriť, že si ju už nikdy neprečíta, môj úspech venujem jeho pamiatke, s ktorou sa mi už navždy bude spájať. Slovenské letectvo prišlo o časť svojej duše, ale on z našich duší nikam neodchádza. Majo, Rasťo, Maroš, Roman…. modré nebo navždy!” dodal smutne.



