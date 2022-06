Viktor ide z projektu do projektu, a hoci už mnohokrát dokázal, že sa mu to podarilo vlastnou šikovnosťou, viacerí si aj tak stále myslia, že za to môže jedine Adela. „Možno si to myslia preto, že ani nie za desať rokov v televízii som už urobil päť veľkých vecí, na ktoré možno niektorí kolegovia čakajú celý život, tak si o mne ľudia myslia, že sa všade tlačím. A keď to spojíme ešte aj s Adelkou, tak, samozrejme, nie je nič jednoduchšie, ako povedať, že ona mi niečo vybavuje, že som s ňou len preto, aby som sa zviditeľnil, a podobne. Samozrejme, nič z toho nie je pravda, do všetkých projektov som bol oslovovaný. Až keď ma ľudia spoznajú bližšie, povedia mi, jáj, však ty si úplne v pohode. Alebo: Ty si normálny,” povedal Viktor v rozhovore pre sme.sk.

Viktor Vincze ako študent na výmennom pobyte v Amerike. Zdroj: TV Markíza

Dokonca sa vrátil aj k svojmu rozchodu so sympatickou Evou. „V tejto súvislosti len dodám, že bývalá priateľka sa rozišla so mnou! Lebo aj to sa o mne hovorilo, že som sa na ňu vykašľal, aby som si mohol nájsť Adelu a vyštverať sa po jej chrbte,” dodal.

Prečítajte si tiež: