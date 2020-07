Viktor Vincze je známy tým, že s manželkou Adelou žijú ekologicky, separujú odpad, v obývačke majú kompostér a záleží im na osude našej planéty. Aj preto jedného jeho fanúšika zaujímalo toto: ,,Ak by si bol minister životného prostredia, čo by bol tvoj prvý projekt?“ chcel vedieť jeho fanúšik. Viktor Vincze mal na to okamžitú odpoveď. ,,Povinnosť vegetačnej strechy na novostavbách alebo kombinácia s fotovoltaikou + systém zberu dažďovej vody,“ reagoval Viktor. Ktovie... Možno raz skončí Vincze skutočne v politike.

Vincze je zástancom triedenia odpadu. Zdroj: instagram