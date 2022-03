Vinczeho okrem moderovania Televíznych novín a aktuálne aj šou Let's Dance zamestnáva aj muzikál. Mnohí si možno myslia, že sa do neho dostal protekčne, alebo mu to dohodila manželka Adela cez dobré vzťahy s Ďurovčíkom. No nie je to tak. „Jano (Ďurovčík, pozn. red.) mi raz zavolal, či by som nechcel prísť na konkurz. Bolo to po prvej vlne covidu, že už sa malo skúšať, no zrušilo sa to. Povedal mi, že počúvaj, mám tu jednu postavu, na ktorú by si sa mi hodil, videl som ťa spievať v šou Tvoja tvár znie povedome, viem, že máš neprofesionálne divadelné skúsenosti ako chalan zo Šale a ešte aj s Adelou hráte predstavenie, nechcel by si prísť na konkurz?” opýtal sa ma.

Premiéra muzikálu "Voda (a krv) nad vodou" v divadle Nová Scéna v Bratislave. Na snímke Viktor Vincze a Vladislav Plevčík. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Tak som si povedal, že o. k. Jano, ďakujem, že mi takto veríš, vyskúšajme to, no a zrazu som tu. Povedal, že postava mi bude sedieť a zrazu sme skúšali celé leto,” pokračoval nadšene Viktor. „Mám za sebou asi šesť predstavení. Čakal som, že si to možno po prvom so mnou rozmyslí, ale nerozmyslel. Ten Elán tam dodáva takú atmosféru. Na Eláne som vyrastal. Dokonca raz som s nimi bol na turné, asi pred 5 rokmi, keď mali turné po divadlách a ja som im to osvetľoval. Takže vzťah Elán a Vincze je veľmi intenzívny,” dodal.

ZÁBERY VINCZEHO Z MUZIKÁLU SI POZRITE V GALÉRII >>

Anketa Máte radi skupinu Elán? Áno 82% Nie 18% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: