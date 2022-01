O moderátorovi Viktorovi Vinczem je dobre známe, že na svojom profile na Instagrame pravidelne zverejňuje zábery Adely, na ktorých je neučesaná, s vtipným výrazom alebo jej práve pchajú paličku do nosa pri testovaní. Niektoré ženy by kvôli tomu svojich manželov prizabili. A teraz opäť nelenil. No už mu jedna fanúšička vyčistila žalúdok.

U Viktora nie je žiadnou novinkou, že bez problému zverejní fotku svojej manželky v poriadne nelichotivej póze. Teraz opäť nelenil a na Instagram zavesil snímku Vinczeovej s pleťovou maskou na tvári. Pri pohľade na Adelu sa už však ozvala fanúšička, prečo ju takto neustále ponižuje. Aj preto sa moderátorka rozhodla reagovať.

Manželia Viktor a Adela Vinczeovci. Zdroj: instagram.com/@viktorvincze

,,Dnes Viki zavesil na Instagram moju fotku s pleťovou maskou a vzápätí ho istá pani v správe obvinila z toho, že ma chce ponížiť ( tak som na vyváženie pridala aj ja fotku, ako hlce potravu). Nie je mojim cieľom riešiť, čo napísala nejaká pani. Ale skôr sme si s Vikim začali klásť otázky o tom, kde má kto hranice. S mojim manželom si, podotýkam, NAVZÁJOM komentujeme tučné zadky, smiešne vzhľady a najradšej o trapase toho druhého hovoríme v prítomnosti partnera iným ľuďom. Pokojne spomíname aj milé príhody s bývalými, bavíme sa o tom, ktorý muž sa páči mne a ktorá žena jemu," obraňovala svojho manžela.

Adela nemá problém vystreliť si aj sama zo seba. Zdroj: Instagram

,,Netvrdím, že sme najtopcool pohodový pár. Všetci fungujeme nejako podľa seba, ale je to parádna sloboda môcť v takom vzťahu byť. Takže to “istej pani” skôr odporúčam ako dobre mienený tip do života. Aha, a teda - chcel ponížiť, lebo vraj “ja som osobnosť a on sa chce pri mne len zviditeľniť”. Asi máločo chlapovi v médiách skomplikuje život tak, ako sa dať dokopy s Adelou a naštartovať desiatky skratkovitých úvah v hlavách ľudí. Napriek tomu do toho išiel. S nadhľadom … a tučným zadkom," dodala Adela.