Herec Ján Koleník si počas účasti v Let‘s Dance vypočul na svoju adresu toľko chvály a komplimentov, že miestami už bolo vidieť, že je mu to dosť nepríjemné. Hlavne v momentoch, keď moderátor Viktor Vincze opakoval, aké má telo, že je idolom či chodiacou dokonalosťou. A manžel Adely v tom pokračuje aj vo svojej šou Na love.

Vo vedomostnej šou sa nedávno pokúsil o peknú sumičku peňazí zabojovať aj sympatický fitnes tréner Tomáš. „Tomáš, máte tretie miesto v silovom trojboji. Zároveň sa venujete fitnes a zdravému životnému štýlu,“ zoznámil s ním Viktor divákov. „Je to moja vášeň, po puberte som chcel vyzerať lepšie. Ako pán Ján Koleník,“ priznal s úsmevom Tomáš a okamžite sa toho Vincze chytil. „Vy chcete vyzerať ako pán Ján Koleník?“ opýtal sa nahlas Viktor. „Kto by nechcel, povedzme si úprimne,“ pokračoval so smiechom sympatický fitnesák.

Viktor Vincze si pri súťažiacom Tomášovi opäť neodpustil poznámku na adresu Jána Koleníka. Zdroj: TV Markíza

„Kto by nechcel? No každý, kto vie, že také niečo nie je možné. Neviem, či ste sledovali Let‘s Dance. On je dokonalý! A veď možno ste druhý Ján Koleník!“ opäť sa Viktor pred kamerami rozplýval nad víťazom tanečnej šou. V Let‘s Dance tým už niektorým divákom poriadne liezol na nervy, najmä vtedy, keď dokola omieľal, že na Koleníka letí jeho manželka Adela.