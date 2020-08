Viktor má profil na sociálnej sieti už dlho. Ale až po tom, čo sa dal dokopy s Adelou a zobrali sa, začala jeho aktivita stúpať. Čoraz častejšie začal zverejňovať príspevky, ako jazdí iba MHD, pripravuje krátke videá o skládkach, ako doma kompostuje a pravidelne vyzýva ľudí, aby sa ho čokoľvek pýtali. Bez okolkov tak odpovedá na veci okolo ich adopcie a dookola rozoberá svoje lenivé spermie a neplodnosť. Neváha točiť ani Adelu, ktorá sedí na gauči v strapatých vlasoch a bez mejkapu alebo sa pochváli videom, ako mu Vinczeová pchá do úst bosé chodidlá.

Vincze zverejnil video, ako mu Adela ťapká nohami po tvári a pchá prsty do úst. Zdroj: instagram V. V.



Najnovšie opäť rozoberal tému, prečo sú s Adelou šťastní: ,,Som manželom ženy, ktorá nečaká, že ju budem robiť šťastnou a ani ja to nečakám od nej. Za to si je zodpovedný každý sám, aj preto nám je spolu dobre.“ Následne mu napísal fanúšik, ktorý však jeho úvahy nepochopil a dožadoval sa vysvetlenia. ,,Aha... Takže ak by sa Adel niečo stalo, život ide ďalej? Myslím tým, že však si nastavený tak, že ona nebola zdrojom môjho šťastia, takže dokážem byť aj naďalej šťastný? Stále nechápem niekedy tvoje zmýšľanie, nič v zlom,“ znela otázka na Viktora, ktorú Vincze zverejnil spolu so svojou odpoveďou. A práve tú si možno mohol nechať iba pre seba, pretože ide o súkromnú záležitosť.

Adela a Viktor sa zosobášili v júni 2017. Zdroj: instagram

,,Samozrejme, že by som bol smutný, veď keď stratíš niekoho milovaného, tak si smutný. To nemá nič spoločné s tým, ako máš vnútorne nastavené šťastie. Súčasťou šťastia je aj pokora a prijatie vecí, ako sú. Nech sa to zdá byť akokoľvek ťažké, skôr či neskôr by mal človek prijať všetko. Bez toho šťastie neexistuje. Aj za tým najhlbším smútkom vie byť v duši pokojná hladina šťastia. Lebo vo finále áno - život ide ďalej,“ odpovedal mu Vincze. ,,Vôbec to nebolo za hranicou, to bolo v kontexte predchádzajúcich otázok a storiek o tom, čo znamená byť naozaj šťastný a ako sa to prejavuje. Takže fanúšik uviedol teoretickú situáciu, že keby sa Adel niečo stalo, tak či by som aj v takom prípade bol šťastný. Okrem toho sa na Instagrame riešia kadejaké veci, ktoré sú podľa rôzneho vkusu cez. Trochu filozofovať o živote mi cez nepríde," napísal nám Viktor.

Pokračovanie na ďalšej strane