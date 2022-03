V Markíze ste už takmer desať rokov. Bola to vaša najťažšia reportáž?

- Nemyslím si. Nemali sme ani čas, ani okolnosti, aby sme podali najlepší výkon. Veľakrát sme sa jednoducho museli podriadiť situácii. Bola to však najťažšia služobná cesta, akú som zažil. Videl som na vlastné oči, ako strieľali po ľuďoch na kyjevskom Majdane, aj to, ako ruská armáda obsadzovala Krym. Uprostred začiatku vojny, kde vám nad hlavou lietajú bojové vrtuľníky a armády po sebe pália z húfnic, sa však nikto nechce ocitnúť. Obvykle majú novinári pre pohyb v takejto vojnovej zóne jasne dané pravidlá - kde a ako sa pohybovať, majú zabezpečenú základňu, podporu a zaistenú cestu domov. My sme boli na neznámom mieste, s kamerou a požičaným autom. Nevedeli sme, kde je bezpečne, či je lepšie ukryť sa alebo odísť a či sa nám vôbec podarí vrátiť domov. A popritom sme sa snažili, aspoň v rámci možností, priblížiť tragédiu, ktorú prežívajú takí istí ľudia ako u nás. Oni len mali jedinú smolu a narodili sa o pár kilometrov ďalej na východ ako my.

Pripravovali ste sa na ňu nejako špeciálne?

- Nebol žiaden čas na prípravu. Ráno som prišiel do parlamentu na odvolávanie ministra vnútra a o dve hodiny neskôr som už sedel v aute na letisko. Do mesta Mariupoľ sme prišli v stredu večer a na ubytovanie sme trafili len vďaka navigačke. Keď sme sa ďalšie ráno zobudili, v krajine už vypukla vojna.

Viktor, na Ukrajinu ste leteli ešte v čase, keď bola krajina v mieri, ale vojna bola už na spadnutie. Nebáli ste sa práve toho?

- Dúfali sme, že sa stihneme vrátiť ešte pred začiatkom vojny. Ale rátali sme aj s druhou možnosťou. Prekvapilo nás však, že Rusko zaútočilo na celú krajinu. Takýto scenár, samozrejme, pripadal do úvahy, no málokto si pripúšťal ostreľovanie Kyjeva či miest, ktoré sú neďaleko našich hraníc.

Ste otcom 16-mesačnej dcérky. Nemala proti tomu výhrady vaša partnerka?

- Naopak, moja priateľka ma vždy v mojej práci podporovala a čudovala sa, prečo odmietam pracovné cesty do zahraničia. Kvôli ním dvom som však posledné dva roky ani nepomyslel, žeby som sa vzdialil od domu. Priateľka je bežne doma sama s dcérkou od rána až do večera. Nie je to žiadna dovolenka. Mám výčitky každý jeden raz, keď sa vrátim z parlamentu o 8. večer. Snažím sa potom vždy zobrať starostlivosť trochu na seba, aby si aspoň chvíľku mohla Miška oddýchnuť. Napriek tomu som tentoraz uvážil, že bez znalosti ruštiny sa tam bude človek orientovať len veľmi ťažko. Neodvrávala mi. Pochopila, že musím ísť a morálne ma podporovala celú cestu. Aj keď si nemálo poplakala, kým som bol preč. Ja som sa na oplátku snažil vždy poslať 4 rovnaké slová: „Sme safe. Všetko o. k."

Doleteli ste v stredu a vo štvrtok skoro ráno sa už ocitli niektoré mestá pod paľbou. Čo vám vtedy preletelo hlavou?

- Odvtedy moja cesta nabrala nový cieľ. Rozhodol som sa, že popri práci musím nájsť spôsob, ako nás dostanem bezpečne domov. Hoci bola vojna v celej krajine, nebolo pochýb, že Rusko sa pokúsi za každú cenu ovládnuť oblasť, kde sme sa pohybovali. Takže bolo len otázkou intuície, koľko času máme ešte na robotu. Odišli sme odtiaľ v piatok poobede a hoci to neviem overiť - v nedeľu sa medzi miestnymi šírili informácie, že mesto je obkľúčené a mnohí sa už zrejme nedostanú von.

Podľa čoho ste si vyberali cestu, ako sa dostať domov?

- Rozhodli sme sa ísť smerom na západ k slovenským hraniciam. Niektoré mestá na južnej trase ovládli Rusi už cez víkend. Smerovať do Kyjeva nám neodporúčali ani miestni. Išli sme teda stredom a vždy dopredu sa snažili skontrolovať podľa dostupných informácií, či mesto pred nami je bezpečné. Takmer nikdy nebolo, a preto sme často radšej volili obchádzky. Keď sme sa však napríklad v piatok o 3. ráno rozhodli, že musíme zastaviť a vyspať sa - tak ráno sme sa zobúdzali spolu so zvukom varovných sirén.

Tú hrôzu ste videli na vlastné oči. Tých bezradných ľudí. Ako ste to prežívali, spovedať zúfalých obyvateľov, ktorí utekali pred vojnou?

- Bolo to ťažké. Novinár musí ostať nezainteresovaný. Je však ťažké byť nad vecou, keď vidíte vyčerpanú matku, ktorá v jednej ruke nesie dieťa, v druhej tašku, ktorá je evidentne nad jej sily, a za ňou kráča ďalšie zmätené dieťa, ktoré sa zrejme iba pred chvíľou muselo rozlúčiť so svojím otcom.

Video, v ktorom ste sa z celej zúfalej situácie, ako sa muži lúčia so svojimi deťmi a ženami, rozplakali, rozplakalo celé Slovensko. Doľahlo na vás aj to, že aj vy ste otec?

- Áno. Mal som slzy na krajíčku, už keď som to sledoval. Vo vstupe sa mi však celá vlna emócií znovu vrátila. Predstavil som si moju ženu a moje malé dieťa. Ako utekajú pred vojnou a ako im pomáham do vlaku. Videl som modré oči mojej dcéry a zmätený výraz v jej tvári. Videl som, ako Miška plače. A cítil som sa bezmocne. Doľahlo to na mňa a nevedel som prestať plakať ešte niekoľko minút po tom ako sa kamera vypla. Dúfam, že nikdy nebudeme musieť zažiť to, čo Ukrajinci.

Opisovali ste, že cesta domov bola naozaj desivá. Z čoho ste mali najväčšie obavy?

- Najprv to boli obavy, či sa nedostaneme pod paľbu. Ani my, ani miestni sme nevedeli, kde a kedy príde k ďalšiemu útoku. Neexistuje navigácia, ani mapa toho, ktorým mestám sa treba vyhnúť. Časom k tomu pribudli komplikácie zo samotnej cesty. V jednej chvíli bol okamih, kedy sme začali pochybovať, či budeme mať, kde natankovať, aby sme sa dostali domov. A čím bližšie k hraniciam, tým väčšie boli zápchy. Z priemernej rýchlosti 20 km/h to v jednej chvíli padlo necelý kilometer za hodinu. Jednoducho povedané - totálny kolaps.

V správach bolo aj to, že Rusi postrelili dvoch dánskych novinárov. Na čo všetko ste si cestou dávali najväčší pozor?

- Jednoducho sme sa riadili intuíciou, správami médií a rozhovormi s miestnymi. Riziko pri takmer 2000kilometrovom presune vo vojnovej zóne je úplne všetko. V prvom rade sme sa snažili vyhnúť ruskej armáde, keďže doteraz nevieme, aké presné sú ich ciele a pokyny. Ale ani Ukrajinskí vojaci nechceli, aby sme ukazovali ich armádnu techniku v presune. Založáci a civili so samopalmi boli mimoriadne podozrievaví voči dvom cudzincom v pohybe s kamerou. Odhadujem, že za 2 dní nás dôsledne skontrolovali a prehľadali zhruba 20-krát. Niektorí chceli vidieť aké máme fotky v mobile, iní nás skúšali či vieme po česky. A v neposlednom rade sme museli dávať pozor aj na ceste. Mnohé boli v zlom stave - a ťažko by sme zháňali pomoc, keby sme napríklad zapadli alebo dostali defekt.

Ľudia síce celu situáciu pozorne sledujú, ale byt priamo v centre dianie je rozhodne o niečom inom. Čo bolo pre vás úplne najhoršie?

- Nerozumel som ako Rus, prečo toto Vladimír Putin robí. Cítil som sa bezmocne, lebo som vedel, že nemôžem pre Ukrajincov spraviť nič, maximálne pomôcť odniesť kufor. A k tomu všetkému celý čas sme nemali dostatok informácií, aby sme vedeli robiť kvalifikované rozhodnutia - to, že sme dnes doma živí a zdraví, je z veľkej časti aj šťastie.

Prehodnotí človek po takom zážitku hodnoty? Čo vám táto smutná cesta priniesla?

- Prehodnotil som veľa. Videl som, že aj Slováci ťažko prežívajú túto vojnu. Videl som, že mnohí pomáhali a plakali. A Ukrajinci hovorili, že síce sa nám to môže zdať bezvýznamne - pre bežných ľudí - každý protest alebo sankcie voči Rusku znamenali veľa. Napriek tomu sa však podľa mňa nedá takto z diaľky pochopiť akú cenu má bezpečnosť. Na Slovensku sa ráno zobudíme a ideme do práce. Možno nás potrápi kolóna na moste, možno musíme robiť aj za kolegu alebo máme nečakané výdavky. Nemusíme sa však báť, či po ceste domov autobus netrafí raketa. Nebudíme sa v noci na každý šum, aby sme si overili, či nejdú tanky. Netušíme, kde sú najbližšie podzemné kryty. Nepočúvame hlásenia o tom, že Žilina, Trnava alebo Trebišov sú pod paľbou. A nebojíme sa, ako budeme pred cudzími vojakmi chrániť ľudí, ktorých milujeme. A tak to má byť. To je bezpečnosť a mali by sme si ju chrániť...

