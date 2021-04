Viera žije v Ružomberku, pracuje ako tanečná lektorka a okrem toho má aj vlastnú kaviarničku. Jediné, čo jej k šťastiu chýba, je milovaný partner. Sama si ho doteraz nájsť nedokázala, preto sa obrátila na vedu. Trojica odborníkov zo svadobnej šou k nej napasovali 41-ročného umelca Michala z Bratislavy. No už keď sa dvojica prvýkrát stretla pri oltári, bolo jasné, že žiadna iskra ani z jednej strany nepreletela.

Vierka a Michal počas svadby. Zdroj: tv markíza

Zmeniť to mala následná romantická dovolenka v Benátkach. Tam sa však všetko iba zhoršilo. Viera Mišovi neustále vyčítala, že sa správa ako decko, prekážalo jej, že pri nej grgá a prdí a pri emotívnych momentoch ju ani neobjíme. Mišo to však videl inak. Vierka v Taliansku po celý čas telefonovala s mamou, sťažovala sa na jedlo a zdalo sa, že jej všetko prekáža. Divákom jej neustále znechutenie a zdutosť už začali ísť poriadne na nervy a Michala úprimne ľutovali. ,,Nedivím sa, že je doteraz sama, keď sa nevie ani usmiať! Je chladná, zatrpknutá a večne odutá! Mišo, utekaj od nej!” odkazovali mu fanúšikovia šou.

Viera už Michala totálne dorazila. Zdroj: tv markíza

Michal sa napriek všetkému rozhodol, že tomu dá šancu, a prišiel za ňou do Ružomberka, kde im vybavil spoločné bývanie v krásnom penzióne. Po pár dňoch, keď sa s Vierou takmer ani nevídal a ona mu následne vykričala, že mu neverí, pretože hral v Súdnej sieni, sa ich cesty definitívne rozišli. A kritika divákov gradovala. Viera, ktorá sa dodnes nevyrovnala s náhlou smrťou milovaného otca, ktorý tragicky zahynul pri autonehode, keď mala iba 20 rokov, sa preto rozhodla reagovať.

,,Som človek, ktorý sa na nič nehrá. A ľudia, čo ma poznajú vedia, že väčšinu dňa sa usmievam a som priateľská. Neovplyvním to, ako sa urobili zostrihy. My sme s Michalom zažili aj pekné a vtipné chvíle, ktoré zdieľame aj na sociálnych sieťach. Michala som od začiatku vnímala skôr ako kamaráta. Nebola medzi nami žiadna chémia. Boli chvíle, kedy som sa pri ňom nevedela uvoľniť a byť sama sebou, občas ma znervózňovalo jeho správanie. Nevyznala som sa v ňom, čo myslí vážne a čo nie. Ale my sme si to vydiskutovali a to je podstatné. Divácku kritiku vnímam tak, že šťastní ľudia nestrácajú čas tým, aby ubližovali druhým. Zlo a nenávisť je pre nešťastných. Pre mňa je dôležitý názor mojej rodiny, priateľov a ľudí, ktorých poznám a predovšetkým ľudí, ktorí poznajú mňa. Oni vedia, že som človek, ktorý sa na nič nehrá a svoje pocity neskrýva,” dodala.

