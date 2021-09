Zuzana Plačková sa po výsluchu vyjadrila aj k drogám. ,,Ja som nevinná, takže... A toto je proste bežný postup. Nemám k tomu viac čo povedať. Ja som si vedomá svojej neviny. Samozrejme, že som o drogách nevedela. Myslíte si, že pri tom, čo ja zarobím z normálneho legálneho činu, že mi je za potreby robiť s drogami? Veď to je úplne nezmysel a výmysel!" tvrdila a vyjadrila sa aj na margo manžela Reného.

Zuzana Plačková tesne po výsluchu. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Myslí si, že mal niečo spoločné s obchodovaním s drogami? ,,No on určite tiež nie. My nepotrebujeme zarábať nelegálne," dodala. Zuzanu však zatiaľ na slobodu neprepustili a putovala naspäť do CPZ. ,,Kladie sa jej za vinu členstvo v zločineckej skupine a drogová trestná činnosť. Pokiaľ ide o skutok ako taký, nebudem sa bližšie vyjadrovať. Nemôžem vzhľadom na neverejnosť prípravného konania. Bolo vznesené obvinenie pätnástim osobám s tým, že klientka nepozná s výnimkou jedného žiadneho z nich. Klientka bola po vznesení obvinenia vypočutá, vinu kategoricky odmieta, vyjadrila sa, zodpovedala otázky vyšetrovateľa, uvidíme, aký zvolí vyšetrovateľ postup," povedal nám po jej výsluchu jej advokát Martin Pohovej.

Plačkovej právnik Martin Pohovej. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Je pravda, že zadržaným osobám hrozí po uznaní viny vysoký trest? ,,Pokiaľ ide o stíhané skutky, tak klientom hrozí vysoký trest. Nebudem sa k tomu bližšie vyjadrovať. Predpokladám však, že moja klientka bude prepustená zo zadržania, ale o ďalšom postupe rozhodne vyšetrovateľ a následne prokurátor, či podá či nepodá návrh na vzatie do väzby. Teraz ju odviezli naspäť do CPZ v Galante," dodal Pohovej.

