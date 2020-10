Eňa Vacvalová si do relácie RTVS Zlaté časy volá rôznych hostí a najnovšie jej pozvanie prijali Marta Sládečková so Zuzanou Tlučkovou. „Viem, že to bude asi ťažké, ale, Zuzka, povedz niečo na Martu, stále o nej iba pekne hovoríme,“vyzvala Tlučkovú Vacvalová.

Sitkomy dali prácu mnohým hercom. Svoj komediálny talent v Susedoch potvrdili Marta Sládečková a Zuzana Tlučková. Zdroj: Archív

„Priznám sa, v dabingu som odporná. To mám po mamičke. Stojíme pri tom stojane s kolegom alebo kolegyňou, dabujeme, vidím, že si nič neznačí, ideme druhú ostrú, urobí tú istú chybu, tak poviem, poznač si, tu je pauza. Potom sa to skončí tak, že celý čas len rýpem a nakoniec zistí, že ten chudák vôbec nevie dabovať,“zverila sa Sládečková, ktorá si priznala, že na kolegov vie byť dosť odporná.

