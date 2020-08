Twiinska Daniela Nízlová (34) sa v januári tohto roka stala prvýkrát mamou, keď sa jej narodila dcérka Linda. Tú má s futbalistom Stanom Lobotkom (25), ktorý pôsobí v talianskom Neapole. A práve tam sa opäť vybrala jej sestra Veronika na dovolenku a opäť nešetrí provokačnými zábermi, ktoré by sa pokojne "uživili" v erotickom filme.

Možno si mnohí spomínate na začiatok augusta minulého roku, kedy sesterské duo Twiins Veronika a Daniela Nízlové odpremiérovali svoj nový klip - španielsku pesničku. V ňom sa odviazali ako vo filme pre dospelých. Tancovali v ňom v podväzkoch, rozťahovali nohy, otŕčali zadky, chytali sa za rozkrok a predvádzali erotické pohyby na jednorožcovi.

A známe sestry niečo podobné robia aj v súkromí a rady sa tým delia aj s fanúšikmi na sociálnej sieti. Inak tomu nebolo ani teraz, keď Veronika Nízlová, ktorá sa na jar zverejnila poriadne dráždivé video, ako robí ladné pohyby so zadkom v bazéne. S ním by celkom určite uspela aj na akstingu do filmu pre dospelých. Veď, presvedčte sa sami...

Twiinska Veronika Nízlová s obľubou ukazuje svoj zadok. Zdroj: Instagram

