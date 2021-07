Tomáš Maštalír (43) sa už čoskoro objaví v dlho očakávanej novinke Známi neznámi, v adaptácii svetoznámej predlohy filmu Úplní cudzinci (Perfetti sconosciuti). To však ani zďaleka nie je všetko. So speváčkou Tinou naspieval aj úvodnú pieseň! Čo ho presvedčilo, aby sa na to dal?

Adaptácia svetoznámej predlohy Úplní cudzinci (Perfetti sconosciuti) má najviac lokálnych remakov v histórii kinematografie. A tešiť sa môžete už aj na tú slovenskú s názvom Známi neznámi. Producentkou filmu je Wanda Adamík Hrycová.

Wanda Adamík Hrycová Zdroj: Emil Vasko

A čo by to bola za novinka, keby k tomu nevznikla aj pesnička. Wanda sa však rozhodla, že v nej chce počuť práve Tomáša Maštalíra. „Wandina ponuka ma riadne zaskočila. Spočiatku bola až absurdná. Bol som z jej slov v šoku. Môj mozog to nejako nechcel prijať. Cítil som sa ako tenista, ktorého sa z ničoho nič opýtajú, či by si nezahral hokejový zápas. Po Wandinom telefonáte som si zobral deň na premyslenie. Na druhý deň sme sa dohodli, že nahráme demo a potom sa uvidí. Lenže po prvom deme si to Wanda už vôbec nedala vyhovoriť, a tak sme to doklepli až dokonca,“ prezradil Tomáš Maštalír, ktorého v tom však nenechali samého.

TINA & TOMÁŠ MAŠTALÍR – JEDNO RÁNO, Hudba: Martin „Fefe“ Žúži, Text: Martin „Fefe“ Žúži. Zdroj: Matúš Havelka & Katarína Haršányová

„Na spoluprácu s Tomášom som sa veľmi tešila, lebo ho roky vnímam ako sympatického a talentovaného herca. Tomáš má určite mnoho predností, ale jedna z najvýraznejších, ktoré môžem ako nezávislý pozorovateľ vnímať, je tá, že má neopísateľnú charizmu v hlase. To je často väčšia výhoda ako mať nekonečný rozsah. Myslím, že ak by nahral jedno EP, s prehľadom si ho kúpim, lebo jeho hlas je balzam. Má charizmu, šarm, a to sa nedá kúpiť ani natrénovať,“ opísala spoluprácu Tina.

