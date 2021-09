V reality šou Love Island začína byť poriadne horúco. Do vily prišiel nový sexi súťažiaci Vašek a ten sa už stihol poriadne zblížiť so Simonou.

Simona si síce v nedávnom párovaní vybrala Petra, no ten jej postupne začal liezť pekne na nervy. Keď dievčatá dostali možnosť, že zo štyroch chalanov si môžu vybrať jedného, kto sa nasťahuje do vily, neváhala ani sekundu a všetky baby presvedčila, aby to bol práve Vašek. No a už sa stihli aj poriadne zblížiť. V noci dokonca tajne zdrhla z postele, v ktorej spí s Petrom a v tichosti si to namierila rovno pod perinu Vaška. A tam sa už diali poriadne pikantné veci. Petr sa však zobudil a reakcia Simony? ,,Prepáč Peter," povedala mu.

Vašek z Love Island. Zdroj: tv markíza