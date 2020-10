Jasmina Alagič Vrbovská ešte pred vyše dvoma rokmi ani len netušila, čo ju v živote stretne. V máji 2018 ju zbalil raper Patrik Rytmus Vrbovský, pár mesiacov na to sa zaľúbenci zasnúbili v jej rodisku, v Bosne a presne na Štedrý deň v tom istom roku moderátorka oznámila svetu radostnú novinku, že pod srdcom nosí dieťa. Nasledovala svadba a v júli 2019 sa stala šťastnou mamou ich spoločného syna Sanela. A ten teraz v lete oslávil už 1. narodeniny.

Rytmus so synom Sanelom. Zdroj: instagram

Hrdí rodičia Jasmina a Patrik sa síce pravidelne Sanelom chvália na sociálnej sieti, no do tváričky ho zatiaľ stále neukázali. O svoj poklad sa staraj=u ako v bavlnke. "Čerstvý strih," napísal stručne, no výstižne Rytmus na svojom Instagrame a priložil aj krátke video. To zachytáva, ako sedí na ňom jeho milovaný syn Sanel, za ktorým domov došiel barber. A ten mu vykúzlil moderný strih, aký sa len tak nevidí.

