Zuzanin život sa radikálne zmenil v septembri minulého roka, keď sa stala mamou synčeka Diona. Materstvo ju však ani náhodou nezabrzdilo a v podnikateľských aktivitách naďalej pokračuje. „Mojim prevádzkam sa darí, dokonca tá nová má neskutočne brutálne recenzie, čo ma veľmi teší, lebo sme tam rozšírili sortiment aj o jedlo. Aj kozmetický salón sa rozbehol,“ povedala nám takmer pred mesiacom na premiére minisérie Vedma.

Zuzana Plačková s manželom a synčekom na dovolenke v Ríme. Zdroj: Instagram

Plačková je však žena mnohých talentov, čo sa rozhodla dokázať aj v jej najnovšom - speváckom počine. Jej manžel René sa totiž spojil s hudobníkmi z kapely Cico Band a nahrali skladbu s videoklipom, do ktorého prizval aj svoju manželku. Vrátane Zuzany sa tam objavil aj ich synček Dion. Pieseň začína sólom Zuzany a postupne sa k nej pridávajú hudobníci a René. Klip natočili u nich doma pri bazéne a znova tak ukázali, v akom luxuse si nažívajú.

Prespievali a svojmu štýlu si prispôsobili Ikonický hit "What Is Love" od speváka Haddawaya. Ich verzia s názvom Love vyšla ešte iba dnes, no v komentároch na Youtube sa okamžite začali zhromažďovať nadšené reakcie. "Wau, Zuzka má nádherný hlas. Super pesnička, hit tohto roka," napísala istá Nora. "Nový letný hit," opakovalo sa.



