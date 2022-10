Udialo sa tak počas kreatívnej výzvy, kedy mali súťažiaci upiecť tortu a niekomu ju venovať. Anička sa rozhodla pre tetu a pustila sa do práce so svojimi súpermi. Vo chvíli, keď o tom hovorila na kameru, ju zmohli emócie. „Nahradila mi druhú mamu, je to silné posolstvo,“ začala dojemnú spoveď a pokračovala: „Chcem jej spätne poďakovať za to, že mi poskytuje ochrannú ruku, že sa jej môžem vyrozprávať, že je tu a stojí pri mne.“

Pečie celé Slovensko 2, Anna Borošová Zdroj: RTVS

Vtedy si už aj ostatní súťažiaci všimli, že sa niečo deje, z diaľky zaznela otázka: „Anička, potrebuješ objať?“ a už sa pri nej všetci zbehli, aby tak urobili a upokojili ju. Zdá sa, že aj v druhej sérii sa stretli empatickí ľudia, ktorí si budú navzájom pomáhať.





