Máme novú Miss, ktorou je Bratislavčanka Leona, s exoticky znejúcim priezviskom Novoberdaliu. "Ja som sa narodila aj celý život žijem v Bratislave. Otec tu žije už vyše 30 rokov, ale môj dedo pochádzal z Balkánu, takže odtiaľ sa to odvíjalo," prezradila nám na úvod Leona, keď sme sa skontaktovali so sympatickou víťažkou Miss pár hodín po finále. Tá podľa jej slov neverila, že sa jej to podarí. "Do poslednej chvíle som nevedela, že sa to podarí, všetci avizovali, že to bol vydarený ročník, o to viac si veľmi vážim túto príležitosť, ktorá mi bola takto poskytnutá a budem sa snažiť s tým čo najlepšie vynaložiť a reprezentovať,"prezradila nám čerstvá Miss Leona. Keď riaditeľ súťaže Miss Michael Kováčik vyslovil meno absolútnej víťazky, blondínka tomu nechcela veriť.

Víťazkou Miss Slovensko 2020 sa stala 23-ročná Bratislavčanka Leona Novoberdaliu. Zdroj: LGM Production

