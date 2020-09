Ochorenie Ivany Gottovej potvrdila jej hovorkyňa. „Ivana Gottová má od dnešného rána, tj. 23. 9., potvrdený pozitívny test na vírus COVID-19,“ potvrdila českému Blesku Aneta Stolzová s tým, že to zasiahne aj do mediálnych aktivít Gottovej v súvislosti s uvedením filmu Olgy Špátovej.

„Preto sa bohužiaľ nemôže zúčastniť novinárskej projekcie a tlačovej konferencie, ktorá je plánovaná na 30. septembra. Pretože chce byť Ivana Gottová ohľaduplná k ostatným a neriskovať prenos vírusu na niekoho ďalšieho, slávnostná premiéra filmu sa z 1. 10. odkladá na 14. 10. V polovici októbra už bude celá rodina pripravená film o Karlovi Gottovi oficiálne predstaviť a do kín slavnostne uviesť,“ dodala Stolzová.

Júl 2019: Jedna z posledných spoločných fotografií Karla Gotta s jeho staršími dcérami. Zdroj: ARCHÍV

Kvôli posunu vydania autobiografie Karla Gotta a odloženia spomienkových decembrových koncertov čelili tvorcovia otázkam a špekuláciám, či aj uvedenie filmu do kín sa neposunie na neskoršie. Filmová spomienka na Karla Gotta by mala vyjsť podľa plánov. „Viem, že sa priaznivci môjho manžela na film Karel veľmi tešia, a cítim, že obzvlášť v tejto zložitej dobe by ich náš film mohol povzbudiť a inšpirovať, lebo je plný nielen obrovskej energie a radosti z hudby, ale i silných emócií, vôle, statočnosti a zmierenia. Môj manžel bol vždy poslom dobrých správ, nech je teda uvedenie filmu Karel na plátna v tejto dobe plnej neistôt nádejou, že bude zase lepšie. Som presvedčená, že takto by si to náš Karel prial,“ hovorí samotná Gottová.