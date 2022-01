Čo sa týka trapasov, tak o poriadnu perlu sa v roku 2019 postaral športový moderátor Peter Varinský. Vo chvíli, keď sa odhlasoval zo športového spravodajstva, sa tak pomýlil, že rozosmial azda každého, kto sedel pred televíznymi obrazovkami a sledoval Markízu.

Harry Potter a väzeň z Azkabanu Zdroj: Internet

Namiesto toho, aby zahlásil, že po Športových novinách nasleduje Harry Potter a väzeň z Azkabanu, vyšlo z neho toto: „Podobné finty už o chvíľu vo filme Harry Potter a rezeň, pardón, väzeň z Azkabanu, dovidenia cez víkend,“ opravil sa rýchlo Varinský, na ktorom bolo vidieť, že by sa mu v tej chvíli krvi nedorezali. Tak toto prekoná už skutočne len málokto. No a teraz ho čakala opäť zaťažkajúca skúška. Markíza zas reprízuje všetky diely o obľúbenom čarodejníkovi a v sobotu večer vysielala časť Harry Potter a väzeň z Azkabanu. Šport moderoval Varinský a tentokrát už nič nenechal na náhodu. ,,Čarovať budeme aj naďalej, prichádza Harry Potter a... tretí diel ságy. Dobrú chuť a dovidenia zajtra," rozlúčil sa včera Varinský s divákmi. Musíme uznať, že to vymyslel skutočne nonšalantne. Video sa ihneď objavilo aj na stránke Zomri na Instagrame. ,,Tomu sa povie urobiť si srandu sám zo seba, jeden z najlepších moderátorov," alebo ,,Včera mal Šport určite vyššiu sledovanosť ako iné dni," ocenili to diváci. ,,Akoby sa športovo povedalo: "Zahral to do outu", odkázali mu ďalší.