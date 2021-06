Fanúšikovia speváckej šou sa majú na čo tešiť. Markíza v týchto dňoch začala s kastingmi do novej série SuperStar. Do poroty si opäť zasadne tá istá zostava ako v uplynulom ročníku. A Paľo Habera sa už nevie dočkať. Nádejným hviezdam dokonca poumýval podlahu.

Porota v zložení Marián Čekovský, Leoš Mareš, Patricie Pagáčová, Monika Bagárová a stálica Paľo Habera sú v Prahe, kde počas týchto horúcich dní vyberajú adeptov do ďalšej série SuperStar. ,,Ako vždy, ešte pár úprav a ideme na to! Predsa nebudú nové hviezdy stáť na zasr… špinavom javisku. Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Hmm... idem sa tam postaviť 10. krát. A teším sa na to,” napísal Habera k vtipnému videu.

Pavol Habera Zdroj: Instagram/@pavolhabera

„V roku 2005, keď sme začínali robiť prvú slovenskú SuperStar, som ani náhodou nepredpokladal, aký úspešný bude tento program, a už vôbec som nepomyslel na to, že v roku 2021 budem ešte stále sedieť v porote tohto programu. Presnejšie desiatykrát. A musím povedať, že som sa nikdy nenudil. Teším sa znova na štáb, na porotcov a hlavne na spevákov! Teším sa na všetkých!“ odkazuje Habera.

