Peso1M tento letný song napísal spoločne s jeho kolegom Nathaelom Lucianom a refrén “Voda volá ma a slnko svieti…” vznikol počas toho ako chalani improvizovali v štúdiu. “S Nathaelom tvoríme hudbu prakticky nonstop, no keď sme spravili tento song, tak som vedel, že na tom treba zamakať. Hecli sme sa a podarilo sa nám song dostať na môj debutový album (VÍZIA), za čo som mega rád, no stále nám k tomu chýbal vizuál. Keď som zavrel oči pri počúvaní songu VODA, tak som videl animovaný klip. Následne sme dali brainstorming s kamošmi, kde všetci prispeli nápadmi a naplánovali sme rýchle točenie na zelenom plátne, ktoré sme si extrémne užívali. Verím že sa nám podarilo pretaviť náš dobrý vibe do tohto videjka, ktorým vám snáď spríjemníme deň," teší sa Peso1M.

Autor: dd