Mira Jaroša si už nikto nevie predstaviť inak ako v žltej košeli s červeným motýlikom. Kým viacerí jeho kolegovia sa po SuperStar snažili silou mocou rozbehnúť serióznu kariéru, no mnohým to nevyšlo a zapadli prachom, on našiel dieru na trhu a vrhol sa na detskú tvorbu. A nemohol spraviť lepšie! Jeho piesne deti zbožňujú a vďaka plným sálam a predaným CD si žije, dá sa povedať, nad pomery. Tentoraz autor hitov ako Strašidlá či Tobogán vyrukoval s veľkým prekvapením - spoluprácou s drsným raperom Rytmusom.

Jaroša deti zbožňujú! Zdroj: MICHAL SMRČOK

Pesnička s názvom Zmrzlina uzrela svetlo sveta iba pred pár dňami. Ako je to u Mira zvykom, aj tento klip je už tradične plný farieb, radosti a detských hercov. Neprehliadnuteľnou súčasťou klipu je aj Rytmus, ktorý v ňom stvárnil pestrofarebného zmrzlinára. "Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina. Líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Líže dedko, líže babka aj najlepší kamarát," je refrén novinky, ktorou sa Miro a Rytmus predstavili.

Rytmus po narodení syna Sanela zmäkol a stal sa z neho milujúci rodič. Zdroj: INSTAGRAM/jasmina_alagič

"Pozrite sa deti, čo sa chlapčekovi stalo, trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa bolí bruško, je to iba preto, lebo pahltný si bol. Nabudúce vedz, že menej niekedy je viac, s kamošmi sa podelíš, čo si viacej priať. Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť, nebude ťa bolieť nič a to je dôvod pre radosť," znie Rytmusova pasáž v detskej pesničke. Jeho skalní fanúšikovia sa na tom dobre bavia. ,,Už vidím playlist v mobile 6-ročneho "Jožka" 01: Zmrzlina 02: AKM 03: Hráč," napísal Štefan. ,,Moja perverzná fantázia si pri tom texte predstavuje niečo iné ako zmrzlinu," smeje sa Lio. ,,Najnovšie repiky starej matere," alebo ,,Líže tatko, líže mamka - to je na betón Rytmusov text!" kopia sa vtipné komentáre pod videoklipom. ,,Riadny banger! Toto rozbije kluby po celom Československu," píšu ľudia.

Na druhej strane, viacerí sa tiež zhodli, že jeho srdce zmäklo práve po tom, keď prišiel na svet jeho milovaný syn Sanel a všetko to robí hlavne pre neho.