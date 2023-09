Mira Jaroša si už nikto nevie predstaviť inak ako v žltej košeli s červeným motýlikom. Kým viacerí jeho kolegovia sa po SuperStar snažili silou mocou rozbehnúť serióznu kariéru, no mnohým to nevyšlo a zapadli prachom, on našiel dieru na trhu a vrhol sa na detskú tvorbu. A nemohol spraviť lepšie! Jeho piesne deti zbožňujú a vďaka plným sálam a predaným CD si žije, dá sa povedať, nad pomery. Tentoraz autor hitov ako Strašidlá či Tobogán vyrukoval s veľkým prekvapením - spoluprácou s drsným raperom Rytmusom.

Pesnička s názvom Zmrzlina uzrela svetlo sveta iba nedávno a aj tento Mirov hit je už tradične plný farieb, radosti a detských hercov. Neprehliadnuteľnou súčasťou klipu je aj Rytmus, ktorý v ňom stvárnil pestrofarebného zmrzlinára. "Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina. Líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Líže dedko, líže babka aj najlepší kamarát," je text novinky, ktorou sa Miro predstavil a z ktorej majú ľudia poriadne zmiešané pocity.

"Pozrite sa deti, čo sa chlapčekovi stalo, trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa bolí bruško, je to iba preto, lebo pahltný si bol. Nabudúce vedz, že menej niekedy je viac, s kamošmi sa podelíš, čo si viacej priať. Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť, nebude ťa bolieť nič a to je dôvod pre radosť," znie Rytmusova pasáž v detskej pesničke. To, že raper na spoluprácu kývol, udivilo najmä rodičov, nepomohol tomu ani fakt, že usmievavý zmrzlinár srší v klipe milotou a dobrou náladou. Iba málokto by si ho v minulosti vedel predstaviť v takejto pozícii, keďže jeho hity Zlatokopky, Povolanie syn či J*MNT sú z celkom iného súdka a nájdeme v nich samé vulgarizmy. Táto spolupráca šokovala aj preto, lebo samotný Rytmus sa kedysi o finalistoch Superstar vyjadroval nie príliš lichotivo a mal na nich utvorený svoj vyhranený názor.

Na druhej strane, viacerí sa tiež zhodli, že jeho srdce zmäklo práve po tom, keď prišiel na svet jeho syn Sanel a z Patrika Vrbovského sa stal milujúci otec, čo potvrdil aj "otec myšlienky" Miro Jaroš.

