Maroš Kramár na oficiálnej facebookovej stránke Polície SR varuje ženy, aby sa mali na pozore pred internetovými podvodníkmi prostredníctvom nápaditého videa. V ňom pomocou svojho hereckého nadania názorne ukáže, ako funguje internetový podvodník s láskou, po ktorom ostane prázdno nielen v srdci, ale aj v peňaženke.

Maroš Kramár má rád aj drahé autá - toto mal na predaj Zdroj: Instagram.com/maroskramar

„Moja drahá, som americký vojak, momentálne slúžim v Afganistane. Vidíš to delo?" hovorí na videu Maroš. „Milujem ťa, rád by som ťa navštívil, ale, žiaľ, tu nemám ako vytiahnuť peniaze. Takže, ak by si bola taká dobrá a poslala mi aspoň na letenku, určite za tebou prídem," sľubuje Maroš ako falošný vojak, ktorý sa snaží upriamiť pozornosť na to, aby ženy neposielali peniaze cudzím chlapom.

