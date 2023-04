Ako to už býva v tejto relácii zvykom, ani tentoraz nebude núdza o bohaté spomienky, zážitky a pikantérie z daného obdobia. V roku 2007 napríklad vstúpilo do platnosti hneď niekoľko nových predpisov pri jazde autom. Herečka Kamila Magálová zhodnotila, že kedysi to za volantom bývalo veselšie, a spomenula si na príhodu, keď ju zastavili policajti za prekročenie rýchlosti.

Na snímke: Michal Hudák, Kamila Magálová, Michal Kubovčík a Ján Žgravčák. Zdroj: archív RTVS

„Voľakedy to bolo veselšie. Raz ma zastavili policajti a povedali mi, pani Magálová, išli ste rýchlo, takáto je za to pokuta. Ja som sa na nich pozrela, boli to takí mladí šarmantní policajti, povedala som im, chlapci, nedalo by sa to vybaviť nejakými fyzickými trestami?“ rozprávala Kamila a všetci v štúdiu vybuchli od smiechu. „Pozreli sa tak na mňa... zľakli sa! Opýtala som sa ich, či majú obušky, oni, že áno. Tak že prehnite ma cez koleno, vylátajte ma riadne a vybavené!“ šokovala mužov zákona. „Choďte, choďte,“ poslali ju okamžite preč.