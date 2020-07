Michal David si nedávno užil veľkú párty u neho doma v záhrade, ktorá trvala až do skorých ranných hodín. „Bolo veľmi teplo, ale nikto sa neopil,“prezradil pre český Blesk David, ktorý dostal dary od výmyslu sveta. Medzi nimi i fľašu koňaku za 190-tisíc korún (v prepočte 7-tisíc eur) či vzácne hodiny do zbierky od Sagvana Tofiho i zlaté náramkové hodinky. Originálnym darčekom bol aj vlastný erb či ležadlo s jeho spoločnou fotkou so slávnym Eltonom Johnom.

Pozvanie na párty prijal aj Andrej Babiš. Zdroj: Blesk/archív M. D.