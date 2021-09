Aj vás často nudí zdĺhavý príhovor pani riaditeľky? Nejako podobne sa to začalo aj v prípade tejto... ,,Milí žiaci a študenti. Dnes je pre vás ten veľký deň, kedy sa brána našej školy nanovo otvorila dokorán, pretože ju cez prázdniny namazal sveodmity ujo školník. V tento deň vás určite ženie do školy chuť učiť sa. Nové pravidlá, nové vedomosti i nové bezpečnostné opatrenia. Ale veď... učenie je zábava. Aj mňa moje okolie považovalo za nesmierne zábavnú... Kedysi. A preto som sa rozhodla urobiť niečo nie úplne v súlade so školským poriadkom," prekvapí v príhovore a zmení sa na poriadnu divošku. ,,Dovoľujem si vás pozvať do trochu inej školy. Do školy, kde sa nelinkujú okraje. Kde sa algorytmus mení na rytmus. Kde môže každý odhaliť, čo sa v ňom skrýva. Keď mu v srdci bije dvojkopák. Či si žiak, rodič alebo učiteľ, pozývam ťa do školy rocku!" zaklincuje video ,,pani riaditeľka."

,,Pani riaditeľka" sa poriadne odviazala. Zdroj: School of Rock

Samozrejme, ide iba o video pozvánku na nový muzikál Jána Ďurovčíka School of Rock podľa príbehu z kultového filmu School of Rock, ktorý vznikol v roku 2015 aj ako rovnomenný muzikál. Príbeh o rockovom flákačovi Dewey Finnovi, ktorý premení celú triedu bifľošov na ultra nadupanú a elektrizujúcu rockovú kapelu si môžu už aj slovenskí diváci pozrieť LIVE. A čo viac, s originálnou rockovou hudbou svetového hitmakera Andrewa Lloyda Webbera, autora takých slávnych muzikálových kúskov ako Fantóm opery, Cats či Evita.

Muzikál School of Rock. Zdroj: School of Rock

Režisérovi a choreografovi Jánovi Ďurovčíkovi sa v spolupráci s RDS Art Group podarili hneď dva husárske kúsky. Prvým bolo získanie exkluzívnej muzikálovej licencie, vďaka ktorej sme prvou krajinou v strednej Európe, ktorá muzikálový hit uvedie. Druhým bolo samotné nacvičenie. Už len hľadanie detských talentov trvalo takmer rok, pretože okrem tanca a spevu museli malí rockeri zvládať aj hru na bicie, basgitaru, elektrickú gitaru či klávesy. A dokonca. Slávny americký herec Jack Black, filmový predstaviteľ učiteľa Deweyho, sa po vzhliadnutí premiéry na Broadway vyjadril „I laughed. I cried. I rocked!“ Ktovie, čo povie na tej bratislavskej? Organizátori ho totiž do bratislavskej Iuventy pozvali, čaká sa len na odpoveď. O tom, že aj malí rockeri majú veľké grády, sa môžete presvedčiť na niektorom z predstavení v bratislavskej Iuvente od 4. septembra 2021.