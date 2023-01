Dara svoj veľkolepý koncert promovala od konca minulého roka. „Aj keď sa to možno nezdá, dostala som sa do momentu, ktorému sa hovorí ‚polčas môjho života‘. Je to dosť významný okamih na to, aby sa stalo niečo významné. Chcem vás pozvať na môj nezabudnuteľný koncert v O2 Aréne v Prahe a chcem to poňať tak, že chcem prejsť celú moju éru, kariéru, od pesničiek, keď som bola ešte maličká… Arabela, Anjelik, Detská diskotéka. Všetko, čo ste so mnou zažili, pri čom ste rástli, možno sa zamilovali, všetky tie časy chcem na chvíľu vrátiť a byť pri tom s vami,” pozývala fanúšikov a sľubovala im veľkolepú šou plnú skvelých tanečníkov, úžasných hostí a premakaných kostýmov, na ktorých sa podieľal aj módny návrhár Boris Hanečka.

Na koncert, ktorý sa konal uplynulú sobotu, mierili priaznivci z celého Slovenska a Česka. Jej nablýskanú šou, ktorá pripomínala vystúpenia Jennifer Lopez, nechýbali ani Dominika Cibulková, Zuzana Kubovčíková Šebová či Miro Jaroš. A ako Dara sľubovala, na pódiu sa vystriedalo niekoľko zaujímavých hostí. Pieseň Nebo Peklo Raj, ktorú Rolins naspievala s Tomim Popovičom, si s ňou teraz strihla speváčka Tina, na pódiu sa objavila Monika Bagárová, Dan Bárta a dokonca aj jej dcéra Lola. Obrovský šok však na hostí ešte len čakal.

Keď sa totiž Dara na začiatku roka 2018 po siedmich rokoch rozišla s raperom Rytmusom, nikto už nečakal, že by títo dvaja ešte niekedy spolupracovali. Po krachu ich vzťahu si totiž Patrik našiel novú lásku Jasminu Alagič a každý príspevok Dary, ktorý smeroval k spomienkam na ich vzťah, ho vytočil do vývrtky. Neraz Rolins adresoval poriadne drsné slová. „Čo od nás chceš? Čo si máme púšťať každý rok skladbu 8. október a pozerať si naše spoločné fotky? Neverím, že by si toto robila, keby si mala nového frajera. Tiež by ste oslavovali výročie svojich ex? Je to choré,” odkázal jej v októbri 2018. Ale ani Dara už neskôr nemala na svojho bývalého pekného slova...

O to väčší šok nastal na jej sobotnom koncerte. Keď odpálila hit Party DJ, ktorý kedysi naspievala spolu s Rytmusom, hostia v aréne ostali ako obarení. Na pódiu sa odrazu objavil jej ex Rytmus! Aréna bola v totálnom vytržení. „Darinka, v prvom rade by som chcel poďakovať za všetko. Že sa o nás staráš, že robíš hudbu, že nás ovplyvňuješ, gratulujem ti k tejto krásnej udalosti a k plnej O2 Aréne. Veľký potlesk! Všetko najlepšie k narodeninám, veľa zdravia, veľa šťastia a veľa lásky, pretože o tom to je!“ povedal jej Rytmus na konci svojho vystúpenia. Ako sa hovorí, čas zahojí všetky rany a krásnym príkladom je aj táto dvojica.

Obrovské emócie bičovali aj Darou a zrejme i preto si neuvedomila, čo v tom momente povedala do mikrofónu. „Silní muži vždy definovali môj život. Vždy to tak bolo, vždy to tak bude. Ahoj, ženy, nazdravie! Som rada, že je mier všade, na všetkých adresách. A mám radosť, že sú tu dnes všetci, ktorých mám rada, ktorých rešpektujem, ktorí patria do môjho života, je to tak!“ povedala krátko po odchode Rytmusa z pódia. V tej chvíli, keďže prežívala veľkú eufóriu, si zrejme vôbec neuvedomila, že len pár kilometrov od nás, na Ukrajine, zúri vojna… Aj keď to zle vypálilo, určite to myslela inak, ako to nakoniec vyznelo.

