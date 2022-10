Hrdá mamina Zuzana Plačková sa nevie svojho malého princa nabažiť. „Úlohu mamy si naplno užívam, úplne najviac! Prežívam najkrajšie obdobie môjho života. Každá matka vie, že dieťa ti dá najviac lásky, my sme z neho celá rodina úplne hotoví. Veľmi si to užívame,“ prezradila nám Plačková. No už párkrát sa jej stalo, že bola večer na akcii a malého Diona bolo treba strážiť. Nedávno si vyrazila na módnu šou aj s Jasminou Alagič a v ten večer ju doma plne zastúpil manžel René. Na toho nedá dopustiť.

3. október 2022: Zuzana Plačková sa tretíkrát vydala. Svadbu spojila s krstom synčeka Diona. S výzdobou vôbec nešetrila. Zdroj: Instagram Zuzana Plačková

„Ja som tu a Diona strážia muž a babka. Máme to tak doma nastavené, že keď niekam potrebujem ísť, môj muž sa vie o malého super postarať. Vie ho prebaliť aj nakŕmiť. Nemám problém nechať ho samého a, samozrejme, babka dohliada,“ dodala Zuzana.

