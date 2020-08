Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová (44) a jej manžel Vlastimil Hájek (45) žijú v slnečnom Miami už vyše 12 rokov, kde boli veľmi spokojní. To sa však onedlho definitívne zmení, keďže blondínka ešte pred nejakým časom avizovala, že v Amerike končia. Rodina už zahájila sťahovanie a opustila svoj luxusný byt.

Pandémia koronavírusu a následky s ním spojené i rasové nepokoje odradili Zuzanu Belohorcovú aj s manželom Vlastom od života v Amerike až tak, že sa rozhodla so svojou milovanou rodinou Miami náhle opustiť a dokonca aj celkovo USA. Tieto dni sa totiž, ako už avizovala nedávno, sťahuje do Španielska. Blondínka zažila poslednú noc v luxusnom mrakodrape, kde mala rodinka roky prenajatý byt.

Zuzana Belohorcová Zdroj: Archív Z.B.

Ten si takmer celý zbalili do veľkých kartónových krabíc, ktoré už zrejme putujú do Európy. Zuzana si ešte užila posledný večerný výhľad z balkóna, kde sa nostalgicky nevedela vynadívať na známu pláž pri západe slnka a následne na druhý deň ráno na východ slnka, ako to mávala často vo zvyku.